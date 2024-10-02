«Он был в депрессии»: в Алматы свел счеты с жизнью известный шеф-повар Бага Демалыс

В Алматы на 29-м году жизни скончался известный шеф-повар и блогер Бага Демалыс . Об этом стало известно поздним вечером 1 октября. По информации источников, близких к друзьям, он повесился в собственном доме после продолжительной депрессии, передает kursiv.media

Фото: instagram.com /bagadeluxe

Багу Демалыса можно назвать человеком-легендой алматинской уличной культуры 2020-х. Он организовывал громкие вечеринки и кулинарные вечера в своем доме, где собирались известные современные деятели искусств и культуры Казахстана, среди которых: Say Mo, Кана Бейсекеев, Orynkhan, Bonah, Бауыржан Бисмильдин и другие.

По словам друзей, он был жизнерадостным и ярким человеком, настоящей душой компании. Бага дарил людям не только гастрономические сюрпризы, но и всегда поддерживал, первым бросаясь на помощь.

«Вот живешь, живешь эту жизнь… Иманды бол, братик Бага Демалыс. Ты действительно дарил нам всем праздник», — написал режиссер Кана Бейсекеев на своей странице Instagram.

Узнав о смерти любимого друга, популярная певица Say Mo не смогла сдержать эмоции. Она обратилась к своим подписчикам в соцсетях, призвав прислушиваться к своим близким и чаще друг с другом говорить о проблемах.

«Кто бы мог подумать что вот-вот человека не станет. Он же жизнерадостный был. Вот Бага снимает свои сторис и резко решает оборвать свою жизнь. Если он так решил, я полагаю, что ему было плохо, что он был в депрессии. Поэтому я говорю, пожалуйста, если вам плохо — делитесь с близкими. Это очень эгоистичный поступок, просто уйти таким способом. За вами остаются ваши родители, близкие, родные», — сказала она.

instagram.com/bagadeluxe, бильд-редактор: Денис Андреев

Похоронят Багу Демалыса в родном ауле Саудакент, в Жамбылской области, недалеко от города Тараз. Прощальная церемония пройдет ранним утром 3 октября. К слову, друзья открыли сбор для помощи родным шеф-повара.

В последний месяц казахстанскую общественность сотрясают новости о самоубийстве молодых людей от 12 до 30 лет. Причины остаются неясными. Редакция Kursiv LifeStyle обращается к читателям с просьбой быть внимательнее к друг другу, не боятся делиться своими проблемами с другими людьми и в случае необходимости обратиться к специалистам за помощью.