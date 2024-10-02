Западные нефтяные компании возобновили переговоры с правительством Казахстана в попытке договориться по штрафу на $5 млрд

Крупнейшие нефтяные компании Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. и TotalEnergies SE возобновили переговоры с правительством Казахстана по поводу экологического штрафа по месторождению Кашаган в размере $5 млрд, который с них грозят взыскать власти республики, сообщил Bloomberg, передает kursiv.media

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«По словам людей, знакомых с ситуацией, партнеры по гигантскому нефтяному месторождению Кашаган возобновили переговоры с властями Казахстана, направленные на урегулирование потенциального экологического штрафа в размере $5 млрд. Крупнейшие нефтяные компании, включая Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. и TotalEnergies SE, подготовили предложения, связанные с обвинениями в хранении слишком большого количества серы на месторождении, сообщили источники, попросив не называть их имен, поскольку переговоры носят частный характер», – пишет издание.

Это предложение от них поступило в связи с тем, что Верховный суд Казахстана может вынести предварительное постановление по спору на этой неделе, сообщили источники. Эти компании предлагают осуществить дополнительные инвестиции в социальные проекты в размере $110 млн в течение следующих двух лет. Эти расходы будут возмещены из доходов Кашагана по контракту о разделе продукции, уточнили собеседники агентства. Крупные компании также готовы основать многомиллионный фонд социального развития, взносы в который не подлежали бы возмещению.

Кроме того, компании также предложили внести дополнительные платежи, связанные с поставками сжиженного нефтяного газа правительству. По сути, это могло бы привести к получению скидки от них при продаже сжиженного нефтяного газа государству.

В свою очередь, это предложение обяжет государство отозвать иски о компенсации ущерба от хранения избыточных объемов серы на месторождении Кашаган и все иски о возмещении ущерба окружающей среде в международном арбитраже, сообщили источники. Правительству также необходимо будет изменить внутреннее природоохранное законодательство, связанное с очисткой воды, чтобы избежать каких-либо будущих претензий к производителям нефти, которые не признают своей вины в урегулировании конфликта.

Министерство энергетики Казахстана и Министерство охраны окружающей среды не ответили на запросы о комментариях. Shell и Exxon перенаправили вопросы оператору Кашагана, компании NCOC, которая не смогла сразу прокомментировать ситуацию. Другие партнеры по месторождению: Inpex Corp. отказалась от комментариев, в то время как Eni и TotalEnergies не сразу ответили на запросы о комментариях. CNPC не ответила на запрос о комментариях в нерабочее время.

Разработка месторождения Кашаган в Каспийском море стоимостью $55 млрд сопровождалась задержками и перерасходом средств. Власти Казахстана добиваются увеличения доходов от нефтяных месторождений страны и предъявили иск партнерам по совместному предприятию в международном арбитраже на сумму более $160 млрд в качестве компенсации ущерба. Большая часть этой суммы отражает упущенную выгоду, но она также включает ущерб, связанный с предполагаемыми экологическими нарушениями и коррупционными сделками.

Основной международный арбитражный процесс, связанный со спором, должен начаться в 2025 году, сообщили источники. Компания подала апелляцию в Верховный суд Казахстана, добиваясь отмены более раннего решения апелляционного суда, которое поддержало утверждение правительства о том, что на объекте хранилось слишком много серы, а также о других предполагаемых нарушениях, связанных с очисткой воды и выбросами. Оператор, который отрицал какие-либо нарушения, в 2023 году первоначально выиграл процесс обжалования экологических решений в суде низшей инстанции. По словам источников, предложение об урегулировании также включает обязательство нефтяных компаний сократить запасы серы на месторождении до 700 тыс. тонн, что примерно соответствует пределу хранения, установленному правительством.

Месторождение Кашаган (находится в Каспийском море), один из крупнейших открытых в мире за последние десятилетия проектов, было введено в эксплуатацию в 2016 году. Проект разрабатывается консорциумом North Caspian Operating Company (NCOC). Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%). Консорциум инвестировал в проект около $60 млрд.

Eni, Shell и «КазМунайГаз» также являются партнерами на Карачаганаке вместе с Chevron и «Лукойлом» с инвестициями более $27 млрд. В апреле агентство Bloomberg сообщило, что Казахстан предъявил арбитражные претензии к Кашаганскому консорциуму на сумму более $150 млрд, однако ни правительство, ни компании не раскрыли детали претензий. В августе агентство сообщило об увеличении претензий до $160 млрд.

Казахстан ожидает предварительных результатов многомиллиардного арбитражного разбирательства против крупнейших международных нефтяных компаний к декабрю, сообщил в сентябре министр энергетики Алмасадам Саткалиев. В 2023 году Казахстан начал арбитражное разбирательство против компаний, разрабатывающих нефтяные месторождения Кашаган и Карачаганак, на сумму более $13 млрд и $3,5 млрд, соответственно, в связи со спорными расходами на их освоение.

Как сообщалось в феврале, Апелляционная коллегия суда Астаны признала правомерными итоги проверки департамента экологии Атырауской области на Кашагане. Апелляционная коллегия отменила судебный вердикт 2023 года, согласно которому NCOC оспорил некоторые результаты экологической проверки. По итогам проверки 2022 года был установлен факт сверхнормативного размещения серы на Кашагане в объеме 1,7 млн тонн вместо разрешенных 773 тыс. тонн. Это стало толчком для подачи иска департаментом в судебные инстанции.

В конце 2023 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявлял, что ведомство не намерено урегулировать вопрос по штрафу в $5 млрд (2,3 трлн тенге) против компаний-участниц консорциума по разработке месторождения Кашаган (NCOC) в обход судебных инстанций.