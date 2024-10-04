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04.10.2024, 10:05

Досаев хочет увеличить выплату ветеранам ВОВ до 5 млн тенге

Новости Казахстана 0 314

Ветераны ВОВ могут начать получать еще большую единовременную выплату размером в пять млн тенге. О намерениях увеличить соцвыплату рассказал аким Алматы на встрече с Советом ветеранов, передает kursiv.media

Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы

«У нас есть возможность увеличить единовременные выплаты ветеранам ВОВ до 5 млн тенге, выплаты труженикам тыла мы доведем до 100 тысяч тенге, то есть увеличим в два раза. На основании вашей просьбы мы внесем такое предложение в маслихат при формировании бюджета на следующий год», — заявил аким Алматы Ерболат Досаев.

На данный момент ветераны Великой Отечественной войны получают два миллиона тенге, а трудящиеся в тылу — 50 тыс. тенге. Совет ветеранов поделился данными о количестве проживающих в Алматы участниках войны: 31 участник ВОВ и восемь людей с инвалидностью.

Выплата ветеранам поступает в полном размере один раз в год. В 2024 году в преддверии Дня Победы сумму выплаты уже повышали с одного миллиона до двух. Издание The Village Казахстан в этом году собирало статистику о том, в какой из стран СНГ ветераны получают самые большие выплаты: на первом месте оказался Казахстан с двумя млн тенге, а на последнем — Россия, где ветераны в 2024 году получили максимум по 50 тыс. рублей (250 тыс. тенге).

«Курсив» рассказывал, в каких областях Казахстана ветераны ВОВ получили самые большие выплаты в 2024 году. На первом месте — Акмолинская область, где выплата составила три млн тенге. Далее Кызылординская область с 2,5 млн тенге, а также города Астана, Алматы и Шымкент.  

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