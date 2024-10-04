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04.10.2024, 18:23

Крупная российская нефтесервисная компания готовится выйти на рынок Казахстана

Новости Казахстана 0 755

Российская нефтесервисная компания «БурСервис» – бывшая «дочка» Halliburton – планирует в ближайшем будущем выйти на рынки Казахстана и Узбекистана. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Роман Жданов в интервью «Интерфаксу», передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

«В данный момент из зарубежных стран мы представлены только в Беларуси, а также оказываем удаленные консалтинговые услуги заказчикам из стран Центральной Азии. Этот рынок нам интересен, и в ближайшей перспективе мы планируем туда выйти – в Казахстан, Узбекистан», – сказал Жданов.

Спикер добавил, что в случае успешной деятельности в Центральной Азии «БурСервис» рассмотрит возможность выхода на рынки дальнего зарубежья, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«БурСервис» – одна из крупнейших российских нефтесервисных компаний, основанная в 2000 году. Оказывает широкий спектр услуг в области бурения и разработки нефтегазовых месторождений. В 2007 году вошла в состав американской группы Halliburton, а в 2022 году ей были переданы права на оказание нефтесервисных услуг по всем активам Halliburton в России​. 

В сентябре 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что после завершения проекта будущего расширения на Тенгизе без работы могут остаться десятки тысяч сотрудников нефтесервисной отрасли. Он поручил правительству принять меры по продвижению отечественных нефтесервисных компаний за рубежом. По его мнению, казахстанские специалисты могут работать в Катаре и Саудовской Аравии. Помимо решения социального вопроса, это также может принести поступления валюты в страну. 

В августе 2024 года в Союзе нефтесервисных компаний заявили, что в Казахстане работают 25 международных компаний, оказывающих нефтесервисные услуги. По оценкам Союза, за 30 лет работы в РК они заработали более $50 млрд. Председатель Союза Алмас Кудайберген подчеркнул, что у международных компаний должен быть «моральный долг» перед Казахстаном. Он считает, что они должны привлекать казахстанских субподрядчиков и специалистов в свои международные проекты. По его словам, уже достигнуты определенные договоренности с рядом таких компаний. 

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