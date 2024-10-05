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05.10.2024, 12:35

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 году

Новости Казахстана 0 38 892

В 2025 году казахстанцев ожидают длинные выходные на Новый год и Наурыз: в первую неделю января будет только один рабочий день из пяти, а в марте будет пять выходных дней подряд, передает kursiv.media

Фото: Pexels
Фото: Pexels

На Новый год казахстанцы отработают один день в декабре — 30 число, понедельник, после этого отдохнут 31 декабря, вторник, и следующие два дня января — среду и четверг. Пятница, 3 января — рабочий день, а после снова два выходных.

В марте казахстанцы отдохнут почти половину месяца — 14 дней, включая выходные. Так, 8 марта, выпадающее на субботу, переностися на 10 марта, понедельник. В Наурыз граждане будут отдыхать пять дней подряд: 21, 22, 23, 24, 25 марта.

Майские праздники будут менее длительными. Казахстанцы в дополнение к обычным выходным отдохнут 1, 7 и 9 мая. 

В июне, помимо выходных, будет один праздник — 6 июня, Курбан айт. В июле День столицы — 6 числа — выпадает на воскресенье и переносится на понедельник, поэтому выходных на праздничной неделе будет три. В августе будет один праздник, День Конституции 30 числа, выпадающий на воскресенье. Из-за этого казахстанцы дополнительно отдохнут в понедельник, 1 сентября. 

В сентябре, помимо 1 числа, будут только обычные выходные дни. В октябре жители Казахстана отдохнут три дня подряд на День республики, который отмечается 25 числа и выпадает на субботу, а значит, переносится на понедельник 27 октября. В декабре, помимо Нового года, будет один праздник — День независимости 16 декабря, который выпадает на вторник. 

В 2025 году будет три месяца без праздников: февраль, апрель и ноябрь. В эти месяцы у казахстанцев будут только обычные выходные дни.

Календарь выходных на следующий год первым опубликовал «Учет.kz» в преддверии Дня бухгалтера, который отмечается завтра, 6 октября. В этот же день Казахстане пройдет референдум о строительстве АЭС. «Курсив» рассказывал, что за день до референдума, 5 октября, наступает день тишины — когда в стране запрещена любая агитация. В день самого референдума в разных городах Казахстана проезд в автобусах и метро будет бесплатным, чтобы казахстанцам было проще добираться до своих избирательных участков. 

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