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07.10.2024, 10:56

Российские миллиардеры Дерипаска и Пумпянский вышли из совета иностранных инвесторов Казахстана

Новости Казахстана 0 370

Российские миллиардеры Олег Дерипаска и Дмитрий Пумпянский вышли из состава совета иностранных инвесторов Казахстана. Персональный состав данного органа несколько дней назад утвердил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

В совет вошли 32 иностранных инвестора. Среди них главный исполнительный директор компании «Glencore» Гэри Нейгл, глава «TotalEnergies Exploration and Production Branch» Терраз Николя, главный исполнительный директор «Shell Р1с» Уаэл Сауан, исполнительный вице-президент по нефтепродуктам и газу корпорации «Chevron Corporation» Найджел Хирн и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

От казахстанской стороны в совет входят премьер-министр Олжас Бектенов, глава Нацбанка Тимур Сулейменов, глава МИД Мурат Нуртлеу, министр финансов Мади Токиев и многие другие.

Ранее в совет инвесторов входили российские миллиардеры Олег Дерипаска и Дмитрий Пумпянский. Однако в новой редакции их фамилии отсутствуют.

Дмитрий Пумпянский занимает 42-е место, по версии российского Forbes, в списке 125 миллиардеров РФ с состоянием $3,3 млрд. Два года назад Пумпянский вышел из состава бенефициаров Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» и покинул советы директоров этих компаний.

Олег Дерипаска занимает 51-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием $2,8 млрд. Основу состояния бизнесмена составляет алюминиевый гигант «Русал».

«Курсив» писал, что шесть лет назад Дерипаска вошел в список бизнесменов, в отношении которых ввело санкции Министерство финансов США по причине угрозы жизни бизнес-конкурентам.

Совет иностранных инвесторов — это консультативный орган, под председательством Токаева. Его создали еще в 1998 году для прямого диалога между правительством республики и иностранными инвесторами.

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