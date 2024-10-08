Структура «Росатома» будет искать золото возле столицы Казахстана

Компания «Кызылту» («дочка» «Степногорского горно-химического комбината», конечным владельцем которого является российская госкорпорация «Росатом») получит право на проведение геологоразведки золота в Ерейментауском районе Акмолинской области, который граничит с Астаной с востока, передает kursiv.media

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«Об установлении публичного сервитута (право ограниченного целевого пользования чужим земельным участком на основании решения акимата — Курсив) товариществу с ограниченной ответственностью «Кызылту»… на основании контракта №2223 от 14 декабря 2006 года на проведение разведки золота на площади в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях Республики Казахстан и дополнения к контракту № 4 от 18 июня 2024 года, акимат Ерейментауского района постановляет: Установить товариществу с ограниченной ответственностью «Кызылту» публичный сервитут без изъятия земельного участка у землепользователя сроком до 18 июня 2025 года для проведения разведки золота на территории Ерейментауского района согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления Ерейментауского районного акимата, выложенного для публичного обсуждения.

По завершении разведки компания должна привести нарушенные земельные участки в состояние, пригодное для дальнейшего использование по их целевому назначению. Контроль за исполнением постановления возлагается на курирующего заместителя акима района. Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Как отмечается в приложении к постановлению местного исполнительного органа, всего «Кызылту» будет предоставлено право проводить геологоразведку на 22 земельных участках общей площадью 9013 га, принадлежащих различным владельцам. Большинство участков являются землями сельскохозяйственного назначения.

«Степногорский горно-химический комбинат», конечным владельцем которого является российская госкорпорация «Росатом», сообщил в сентябре о планах увеличить выбросы, начиная с 2024 года, до 1055 тонн в год с 933,2 тонн ранее (+13%), объема захоронения отходов – до 98,7 тыс. тонн (+17,83%) на фоне двухкратного роста уранового производства. В 2024-2026 годы количество принимаемых от сторонних организаций низкорадиоактивных отходов на захоронение на хвостохранилище СГХК составит 326,8 тыс. тонн в год от совместного предприятия SARECO и 89 тонн в год от компании «Семизбай-U».

Гидрометаллургический завод СГХК перерабатывает ураносодержащую руду и концентраты природного урана предприятий, входящих в «Казатомпром», выпуская закись-окись природного урана U3O8. Помимо традиционных способов переработки урановых руд, на гидрометаллургическом заводе разработан и используется метод кучного выщелачивания из низкосортных и некондиционных руд. Кроме того, на предприятии налажена переработка сульфидной медно-молибденовой руды ТОО «Кызылту» («дочка» СГХК) с выпуском медного и молибденового концентрата.

Производимая предприятием продукция направляется на экспорт через «Казатомпром». В СГХК отмечают, что покупателями его продукции являются компании из США, Австралии, Германии, Италии, Финляндии, Дании, Китая, России, Украины, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана.

Согласно аудированной консолидированной финотчетности компании, совокупные активы СГХК выросли на конец 2023 года до 80,3 млрд тенге с 37 млрд тенге на конец 2022 года. СГХК имел на конец 2023 года 23,6 млрд тенге выданных им долгосрочных займов (годом ранее по аналогичной статье был 0). Компания увеличила сумму полученных займов на конец 2023 года до 108,1 млрд тенге по сравнению с 57 млрд тенге на конец 2022 года.

Уставный капитал компании составлял на конец 2023 года 2 млрд тенге, накопленный убыток – 59,3 млрд тенге против 46,9 млрд тенге на конец 2022 года. Выручка комбината составила в 2023 году 12,7 млрд тенге – в 2022 году 18,5 млрд тенге. Чистый убыток составил 12,4 млрд тенге против убытка в 9 млрд тенге в 2022 году.

До декабря 2022 года СГХК принадлежал двум британским компаниям: Ganberg UK Ltd – 60% и Gexior UK Ltd – 40%. Их контролировали российский миллиардер Василий Анисимов и казахстанский миллионер Яков Клебанов. С декабря 2022 года 99,99% доли принадлежат «Ураниум Уан Груп» (РФ) и 0,01% – «Логистический центр ЯТЦ» (РФ, входит в «Ураниум Уан Груп»). Конечной контролирующей стороной СГХК является правительство РФ через госкорпорацию «Росатом». СГХК также владеет 49% в ТОО «СП Буденовское» (51% принадлежит «Казатомпрому») и 50% ТОО «Моликен» (другие 50% принадлежат группе «Эврика Майнинг ПЛС»).