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08.10.2024, 21:18

Кенес Ракишев рассказал о новом претенденте на БТА Банк в Украине

Новости Казахстана 0 430

Fincraft Group нашла покупателя для БТА Банка в Украине. Об этом рассказал владелец компании Кенес Ракишев в интервью Forbes.kz, передает kursiv.media

Фото: Reuters Shamil
Фото: Reuters Shamil

«Мы заявляли о планах продать БТА в Украине еще в 2020 году. Но первый покупатель – местный инвестор – не получил согласования антимонопольного и регуляторного органов. Потом активом заинтересовались акционеры Kaspi, они как раз-таки прошли все согласования, но решили сами отказаться от сделки из-за понятных событий. Соответственно, мы начали искать другого покупателя и нашли его. Теперь снова ждем разрешения от соответствующих структур», – сказал Ракишев. 

Ракишев добавил, что Fincraft Group раскроет имя потенциального покупателя только после получения разрешения Нацбанка. Однако бизнесмен подтвердил, что активом заинтересовался украинский инвестор. 

В июне 2024 года стало известно, что Fincraft Group Ракишева продала БТА Банк в Беларуси казахстанской финансовой компании SNRG Capital Eurasia, принадлежащей предпринимателю Султану Маренову, который до 2015 года являлся главой банка. 

В 2020 году в интервью «Интерфаксу» Ракишев говорил, что решение о продаже белорусской и украинской «дочек» БТА было принято после сдачи банковской лицензии казахстанским БТА Банком в 2015-м. Белорусский банк Ракишев хотел продать в 2021 году, если «ситуация стабилизируется». Тогда после выборов президента в стране начались масштабные протесты.

В конце 2020 года Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на продажу 50% + 1 акция украинского БТА Банка. Тогда предполагалось, что это будет гражданин Беларуси Николай Воробей. Но Нацбанк Украины отказал ему в покупке, обосновав это наложенными на предпринимателя санкциями.

Год спустя казахстанская финтех-компания Kaspi.kz подписала договор купли-продажи 100% БТА Банка Украина, завершение сделки планировалось в I полугодии 2022 года. Отмечалось, что украинская финорганизация приобретается исключительно для получения банковской лицензии в стране. Однако сделка не состоялась, писал «Курсив». Ее сумма не разглашалась, но эксперты предполагали, что она могла составить примерно $5-6 млн.

Кенес Ракишев занимает 19-е место в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.kz. Его состояние оценивается в $435 млн. Он владеет Fincraft Group, через которую контролирует Fincraft Resources и БТА Банк. Последний в настоящее время выступает холдингом, на балансе которого остается украинский БТА Банк. 

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