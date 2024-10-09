Миллиардер Владимир Ким стал самым влиятельным бизнесменом в Казахстане

Самым влиятельным бизнесменом стал акционер KAZ Minerals Владимир Ким . Рейтинг приводится в журнале Forbes, который поступил в продажу сегодня, 9 октября, передает kursiv.media

Фото: kazakhmys

Cостояние Владимира Кима — $3,6 млрд, в списке богатейших казахстанцев он занимает четвертое место.

В состав KAZ Minerals входят рудники Базшаколь в Павлодарской области и Актогай в ВКО, три подземных рудника в Восточном Казахстане, золотомедный рудник Бозымчак в Кыргызстане. Владимир Ким — владелец мажоритарной доли в Bank RBK.

На втором месте в рейтинге — Вячеслав Ким, который в рейтинге влиятельных казахстанцев 2023 года занимал первое место, как и в рейтинге богатейших 2024 года. Состояние Кима оценивается в $5,8 млрд. Вячеслав Ким имеет 23,4% долю в финтехе Kaspi.kz. Также он имеет доли в таких компаниях, как АО «Алсеко», ТОО «Астана-ЕРЦ», ТОО «ELTOP Soft», ТОО «Позитив Инвест». Ким — конечный бенефициар розничной сети Magnum Cash Carry.

Shutterstock, Kaspi.kz

На третьем месте в списке влиятельных — Булат Утемуратов. В рейтинге богатейших бизнесменов он занимает шестое место и четвертое в рейтинге влиятельных 2023 года. У него $2,7 млрд. Бизнесмен имеет мажоритарную долю в Forte Bank, 25% в операторе связи Билайн, в компании по добыче золота RG Gold, владеет отелями Ritz-Carlton в Астане и Вене, The Carlton в Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области.

bulatutemuratov.kz

СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов поднялся на одну позицию в рейтинге за год и занял четвертое место. В списке богатейших он на пятом месте с состоянием $3,3 млрд. В холдинг Freedom входят такие компании — АО «Фридом Финанс», Freedom Bank, Freedom Insurance, Freedom Life, онлайн-супермаркет Arbuz.kz, агрегатор Aviata.kz. Под брендом группы развиваются Freedom Drive, Freedom Mobile, Freedom Ticketon, Freedom Telecom, Aviata, Chocotravel.

Фото: Валерий Аяпов

Пятое место в рейтинге занял владелец Astana Group Нурлан Смагулов, который в списке богатейших находится на восьмом месте с показателем $980 млн. Смагулов контролирует «Астана Моторс». Компания представляет на авторынке 18 мировых брендов. Также Смагулов владеет сетью ТРЦ MEGA.

Фото: kursiv.media (astana-motors.kz и shutterstock)

В первую десятку рейтинга самых влиятельных бизнесменов вошли Михаил Ломтадзе (шестое место), Шухрат Ибрагимов (седьмое место), Тимур Кулибаев (восьмое место), Андрей Лаврентьев (девятое место) и Айдын Рахимбаев (десятое место).

В методологии к рейтингу говорится, что в базовый список были включены 90 самых известных и активных бизнесменов страны, с учетом их общественной и спонсорской деятельности. Из них исследовательской группой был отобран лонг-лист из 67 участников, имеющих наивысшие показатели по капиталу и налогам, уплаченным их компаниями за 2023 год. Список был оценен по шестибалльной шкале пулом экспертов, включавшим в себя представителей бизнеса (не аффилированных с участниками рейтинга), руководителей бизнес-ассоциаций.