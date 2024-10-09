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09.10.2024, 14:38

В Казахстане появится новая статья для тех, кто «прогоняет» деньги через свои счета для отмывания

Новости Казахстана 0 462

Новая уголовная статья для тех, кто «прогоняет» деньги через свои счета для отмывания, появится в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на запрос сенатора Асем Рахметовой, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

В запросе сенатор озвучила проблему интернет-мошенничества, которая остро стоит для казахстанцев. По ее словам, за восемь месяцев 2024 года зарегистрировано 11 765 случаев таких преступлений, что на 152 больше, чем в прошлом году. В связи с этим депутаты предложили ужесточить наказание для онлайн-мошенников.

Бектенов ответил, что существующие наказания по Уголовному кодексу соответствуют степени общественной опасности таких преступлений (максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Однако он обратил особое внимание на «дропперов» — лиц, которые помогают «отмывать» незаконные деньги через свои счета и вывозить их за границу.

«Сейчас межведомственная рабочая группа при Министерстве юстиции разрабатывает введение уголовной ответственности для группы «дропперов», — сообщил Бектенов.

Он также подчеркнул, что проблема интернет-мошенничества требует более тщательной проработки госорганами.

Ранее «Курсив» писал о том, что в Нацбанке Казахстана обеспокоены ростом интернет-мошенничества в 42 раза – с 517 до 21,88 тыс. с 2018 года. Замдиректора департамента платежных систем Асем Мадиярова рассказала об основном риске цифровизации: по ее словам, тремя самыми распространенными методами, которые используют интернет-мошенники оказались социальная инженерия, дропперство (посредничество, в погоне за материальными выгодами казахстанцы становятся жертвами мошеннических схем) и ИИ (с помощью дипфейков и голосового синтеза). Для борьбы с подобными случаями Нацбанк создал сервис биометрической удаленной идентификации в 2020 году и сервис двухфакторной аутентификации. 

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