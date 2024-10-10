18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.84
536.88
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
10.10.2024, 13:03

Как проверить историю авто на eGov: пошаговая инструкция

Новости Казахстана 0 426

На днях на портале eGov появилась новая опция «История авто», которая позволяет узнать больше о машине, например, перед ее приобретением.

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Kursiv Lifestyle решил проверить, как работает этот сервис.

После входа в личный кабинет на eGov нужно кликнуть по разделу «История авто» на главной странице портала.

Затем вводим государственный номер автомобиля (ГРНЗ) и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС).

Если все указано верно, появится общая информация о транспортном средстве, включая год выпуска, объем двигателя, цвет кузова, дата первичной постановки на учет, данные о дополнительном оснащении автомобиля, наличии совладельцев и обременениях.

Ниже отобразятся карточки о снятии и постановке на учет. В нашем случае таких записей было семь.

Каждая из них указывает о снятии с учета, кроме одной, которая информирует, что автомобиль находится на учете с 6 октября 2020 года.

Услуга бесплатная, однако нужно обязательно иметь учетную запись на eGov. Сейчас в сервисе нельзя проверить, попадал ли автомобиль в ДТП. Министерство внутренних дел РК собирается подключить к опции единую страховую базу данных, чтобы в eGov отображались аварии, в которые попадало авто. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?