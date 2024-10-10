Как проверить историю авто на eGov: пошаговая инструкция

На днях на портале eGov появилась новая опция «История авто», которая позволяет узнать больше о машине, например, перед ее приобретением.

Коллаж kursiv.media

Kursiv Lifestyle решил проверить, как работает этот сервис.

После входа в личный кабинет на eGov нужно кликнуть по разделу «История авто» на главной странице портала.

Затем вводим государственный номер автомобиля (ГРНЗ) и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС).

Если все указано верно, появится общая информация о транспортном средстве, включая год выпуска, объем двигателя, цвет кузова, дата первичной постановки на учет, данные о дополнительном оснащении автомобиля, наличии совладельцев и обременениях.

Ниже отобразятся карточки о снятии и постановке на учет. В нашем случае таких записей было семь.

Каждая из них указывает о снятии с учета, кроме одной, которая информирует, что автомобиль находится на учете с 6 октября 2020 года.

Услуга бесплатная, однако нужно обязательно иметь учетную запись на eGov. Сейчас в сервисе нельзя проверить, попадал ли автомобиль в ДТП. Министерство внутренних дел РК собирается подключить к опции единую страховую базу данных, чтобы в eGov отображались аварии, в которые попадало авто.