Тенге стремительно слабеет. Кому это может быть выгодно

За последние пять месяцев тенге ослаб по отношению к доллару на 10%. Если в мае доллар торговался по цене 441 тенге, то накануне, 9 октября, американская валюта преодолела психологическую отметку в 490 тенге, продолжила рост и достигла 491 тенге, передает kursiv.media

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Сегодня в кулуарах сената вице-министр экономики Арман Касенов не смог дать четкого ответа о причинах такого падения национальной валюты, заявив, что она «стабильная». «Курсив» опросил экономистов, чтобы выяснить, из-за каких факторов тенге стал слабеть и превысит ли стоимость доллара отметку в 500 тенге и выше.

Экономист и директор Исследовательской группы DAMU RG Тимур Айсаутов в разговоре с корреспондентом «Курсива» выделил четыре причины текущего ослабления тенге.

Первая и наиболее важная причина, по мнению Айсаутова, кроется в бюджетном кризисе, который сегодня наблюдается в Казахстане. По данным Минфина, дефицит бюджета на 1 сентября превысил 2,8 трлн тенге при плане в 2,1 трлн тенге. Правительство должно было к этому времени собрать 9,6 трлн тенге налогов, но фактически собрало 7,3 трлн тенге.

«Правительство не может выполнить обязательства по наполнению бюджета, поэтому оно планирует поднимать некоторые налоговые ставки. Но реально, чтобы выправить ситуацию, оптимальным решением, в их видении, является девальвация. Девальвация позволит им закрыть те бюджетные дыры, которые у нас сейчас наблюдаются», – сказал Айсаутов.

Так как Казахстан получает свои доходы от продажи нефти и сырья в долларах, выручка государства увеличивается при слабом тенге и уменьшается при укрепленном.

«Задача правительства выравнить доходы бюджета с расходами, а это можно коренным образом сделать через девальвацию. Изъятия из Нацфонда подвергаются большой критике и изымать средства оттуда бесконечно тоже невозможно», – сказал Айсаутов.

По данным Минфина, правительство уже исчерпало лимит использования Нацфонда на этот год. На 1 октября оно изъяло из него 4 трлн тенге при годовом плане в 3,6 трлн, превысив лимит на 400 млрд тенге. При этом Минфин не исключает дополнительных изъятий из Нацфонда, но прежде ведомство должно согласовать их в парламенте.

Вторая причина, по мнению экономиста, – это влияние курса рубля. Так, 9 октября доллар впервые за год превысил отметку в 100 рублей.

«Вторая причина – это рубль. Несмотря на заявления Нацбанка об «отвязке» от рубля, это сделать полностью невозможно. Если сейчас курс окажется меньше, чем пять тенге к рублю, то давление на внешнюю торговлю с Россией будет усиливаться. И наши предприниматели [экспортеры] будут требовать возвращения к тому паритету, который у нас сложился исторически. Желательно – это 5,5 тенге за рубль», – отметил Айсаутов.

В качестве третьей причины эксперт называет продолжающееся с июля снижение цен на нефть. А четвертая причина, по его мнению, заключается в желании Нацбанка снизить давление на свои обязательства. Сегодня многие банки хранят деньги в Нацбанке под базовую ставку – 14,25%. Девальвация тенге означает снижение прибыльности депозитов в нацвалюте.

«Нацбанку будет крайне тяжело выполнять те обязательства, которые он на себя взвалил за последние год-полтора под такую высокую ставку рефинансирования – 14,25% и выше. Чтобы снизить нагрузку, Нацбанк реализует такую управляемую девальвацию. Это позволит снизить давление на обязательства Нацбанка», – считает Айсаутов.

В ближайшем будущем Айсаутов прогнозирует продолжение девальвации, подчеркивая, что она будет поэтапной и управляемой. Обвала нацвалюты, по его мнению, ожидать не стоит.

В заключение эксперт добавил, что, несмотря на бюджетный кризис, экономика Казахстана «достаточно крепко стоит на своих ногах». Это подтверждают международные финансовые игроки. В начале октября Минфин впервые с 2015 года выпустил десятилетние долларовые еврооблигации на мировом рынке на $1,5 млрд.

«При этом заявок было сделано на $6 млрд, то есть желающих инвестировать в Казахстан было в 4 раза больше. Это означает, что наша экономика стоит намного крепче, чем другие. Например, Турция тоже взяла такой заем, но она получила его по ставке около 6%, а мы получили под 4,75%. Это говорит о том, что нам доверяют больше», – отметил Айсаутов.

Он добавил, что Казахстан получает хорошую экспортную выручку и наблюдается снижение импорта. По последним данным, международные резервы Нацбанка вместе с активами Нацфонда достигли исторического рекорда в $105 млрд, что говорит о больших накоплениях Казахстана.

Айсаутов не единственный эксперт, который в качестве причин ослабления тенге называет бюджетный кризис. Автор Telegram-канала Tengenomika и генеральный директор AERC Галымжан Айтказин также придерживается такого мнения.

«В текущем году балом на валютном рынке преимущественно правили внутренние факторы. Одним из таких были трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет, конвертация которых на бирже KASE со стороны Нацбанка оказывает давление на курс и ведет к его укреплению. Это с лихвой перекрыло все прочие факторы, включая внешние в виде цены на нефть и торговый баланс. Однако, когда курс стал крепким, то стало понятно, что это невыгодно для доходов бюджета и конвертации тех же нефтедолларов, которые уже стоили значительно меньше тенге за 1 доллар. Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас, а именно ослабление обменного курса тенге, происходит под давлением фактора «нехватки доходов бюджета», – написал в своем блоге Айтказин.

Он добавил, что именно поэтому Нацбанк, с одной стороны, продает валюту из Нацфонда на бирже для обеспечения трансфертов, а с другой – покупает рекордное количество долларов для ЕНПФ. Таким образом, Нацбанк не позволяет курсу тенге меньше укрепляться, как было в первой половине года.

«Наконец, это понимают и рыночные игроки в виде банков, которые в текущих макроэкономических условиях «бюджетного кризиса» могут смело оказывать давление на курс. Вот это и есть фундаментальные причины текущего поведения тенге», – подытожил Айтказин.

Советник председателя Halyk Finance Мурат Темирханов занимает другую позицию. По его мнению, тенге в ближайшем будущем будет укрепляться.

«Курс обычно слабеет, когда есть спрос, но нет достаточного предложения валюты на бирже. Судя по объемам торгов долларами в последние дни, спрос на валюту немного выше обычных значений. Поскольку курс слабеет, то, по всей видимости, никто особо не желает продавать валюту. Одной из причин этого может быть приостановка продаж валюты из Нацфонда для трансфертов в бюджет. Трансферты из Нацфонда на этот год уже исчерпаны, а дополнительные трансферты (1,5-2 трлн тенге) еще не утверждены», – отметил Темирханов.

Он добавил: как только парламент утвердит дополнительные трансферты, доллары из Нацфонда начнут торговаться на бирже, что увеличит предложение на рынке и приведет к укреплению тенге. Помимо этого, в начале октября Минфин занял $1,5 млрд через выпуск еврооблигаций. Эксперт полагает, что ведомство будет конвертировать эту сумму на рынке в тенге, что тоже приведет к укреплению нацвалюты.