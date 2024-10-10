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10.10.2024, 18:13

GR-директора Lenovo Ермека Жакипжанова нашли мертвым в Алматы

Новости Казахстана 0 1 352

Тело GR-директора компании Lenovo Ермека Жакипжанова нашли в Алматы. Об этом «Курсиву» сообщили волонтеры Lider.kz, которые ранее опубликовали ориентировку о пропаже Жакипжанова.

Фото: Instagram/Yermek,
Фото: Instagram/Yermek,

«Погиб. Найден 10 октября. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении Lider.kz.

Ранее Buzyq со ссылкой на волонтеров Lider.kz написал, что автомобиль Жакипжанова обнаружили в нижней части города Алматы.

«В волонтерском движении Lider.KZ сообщили Buzyq, что Ермека Жакипжанова нашли, но, к сожалению, не живым. Его машина, по нашим данным, была обнаружена в нижней части Алматы, недалеко от складов. Возможно, убийство», — написал Buzyq. 

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, тело мужчины было найдено в пригороде Алматы.

"10 октября на окраине поселка Отеген батыра Илийского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп 42-летнего мужчины, без вести пропавшего в Алматы днем ранее. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в Карагандинской области по "горячим" следам установлен, задержан и водворен в ИВС 24-летний подозреваемый", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления.

«Курсив» писал о том, что 42-летний Жакипжанов пропал 9 октября. По данным волонтеров, он вышел из дома рано утром и не вернулся. 

Ермек Жакипжанов, согласно данным его страницы в LinkedIn, занимал в Lenovo позицию GR-директора (специалиста по связям с госструктурами).  

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