Вторичное жилье в Казахстане подорожало в 2,5 раза сильнее первичного

В сентябре стоимость вторичного жилья выросла на 5% год к году (год назад наблюдалось падение на 3,9%). Цены на первичном рынке выросли на 2% против прошлогоднего роста на 5,7%. В то же время стоимость аренды квартир выросла на 8,4% после снижения в 2023-м на 0,2%. Об этом говорится в сообщении Бюро национальной статистики (БНС), передает kursiv.media

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Больше всего цены на новое жилье год к году выросли в Актобе – на 7,9%, Талдыкоргане – на 7,2%, Кызылорде – на 7,1%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Атырау (23,3%) и Астана (13,9%), на рынке аренды жилья: в Талдыкоргане – на 24,2%, Петропавловске – на 23,9% и Усть-Каменогорске – 22,1%. Месяц к месяцу цены на новое жилье повысились на 0,8%, на вторичное выросли на 0,2%, на аренду – на 1,5%.

В сентябре было совершено больше 39,5 тыс. сделок, это на 3,2% меньше, чем в августе (40,8 тыс. договоров). Квартир было продано 30,5 тыс. и 9 тыс. частных домов. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (8 тыс. сделок; рост – на 20,6%) и Астана (6,6 тыс. продаж; рост – на 16,8%), а также Карагандинская область (2,9 тыс.; рост – на 7,6%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 396 сделок (рост – 1%).

Год назад Freedom Finance Global проводил исследование рынка жилья, где говорилось, что цены за кв. м вырастут за год на 4–6%, в случае если государство не внедрит новые льготные ипотечные программы. В противном случае, если льготные программы внедрят, рост цен составит 6–12%. В сентябре за год цены на новое жилье выросли на 5%, это показывает, что реализовался первый сценарий Freedom Finance Global. При этом аналитики указывают, что внедренные в этом году ипотечные программы «Отау» и «Наурыз» не стоит принимать в расчет, поскольку они имеют более жесткие условия и ограничения.