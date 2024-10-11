Российский «Лукойл» начал работы на нефтяном месторождении в Казахстане

В сентябре стартовали работы по базовому проектированию (FEED) освоения месторождений Каламкас и Хазар, расположенных в казахстанском секторе Каспийского моря, передат kursiv.media

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«По словам руководителя проекта, заместителя гендиректора ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» (СП «КазМунайГаза» и «Лукойла») Андрея Романова, проект подразделяется на следующие этапы: Сентябрь 2024 – начало FEED. IV квартал 2025 – принятие окончательного инвестиционного решения. 2026 – мобилизация и начало работ по строительству морских платформ. 2027-2028 – углубление дна моря в районе седловины», — отмечается в сообщении.

Срок контракта по проекту — 2023-2067 годы. Ожидаемая полка добычи нефти (стадия максимального уровня добычи) – 4 млн тонн в год. Капитальные затраты составят $6 млрд. Численность занятых составит 2 тыс. человек на этапе обустройства месторождения и 300 человек в период его эксплуатации.

9 февраля 2023 года «КазМунайГаз» и «Лукойл» подписали договор купли-продажи 50% доли участия в уставном капитале Kalamkas-Khazar Operating (дочерней компании КМГ), являющейся держателем контракта на добычу углеводородов на участках недр Каламкас-море, Хазар и Ауэзов, расположенных в казахстанском секторе Каспийского моря.

Как сообщалось в аудированной финотчетности КМГ за прошлый год, 11 сентября 2023 года была произведена перерегистрация ККО после исполнения сторонами отлагательных условий, предусмотренных договором купли-продажи. В результате сделки КМГ потерял контроль над ККО. Стоимость реализации 50% доли участия составила $200 млн (эквивалентно 93,258 млрд тенге на дату выбытия дочерней организации). Согласно условиям договора купли-продажи стоимость реализации могла быть скорректирована на $100 млн в случае исполнения определенных условий (так называемое дополнительное вознаграждение). КМГ признала данное дополнительное вознаграждение в качестве финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в размере $29 млн (эквивалентно 14,154 млрд тенге) в составе прочих долгосрочных финансовых активов в консолидированном отчете о финансовом положении.

21 сентября 2023 года «Лукойл» произвел выплату денежного вознаграждения в размере $200 млн (эквивалентно 94,644 млрд тенге на дату выплаты). Аудитор оценил справедливую стоимость оставшейся инвестиции КМГ в ККО в 93,258 млрд тенге.

Наличие в качестве стратегического партнера по проекту Каламкас море/Хазар российского «Лукойла» позволило перезапустить проект, отмечал в апреле заместитель председателя правления «КазМунайГаза» Куаныш Кудайбергенов.

В сентябре 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об освоении месторождений Каламкас-море и Хазар на фоне постепенного истощения действующих нефтяных месторождений Казахстана и сокращения добычи нефти к 2030 году. Он сказал, что стратегическим партнером будет российский «Лукойл». Изначально в проект планировалось вложить около $5 млрд.

Kalamkas-Khazar Operating было создано специально под проект по разработке трех углеводородных месторождений – Каламкас-море, Хазар и Ауэзов. В феврале 2023 года КМГ и Минэнерго подписали улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов на данном участке. Реализация проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере $32 млн, привлечение прямых инвестиций в сумме более $6 млрд и создание на первоначальном этапе обустройства проекта около 2 тыс. новых рабочих мест.

Помимо Kalamkas-Khazar Operating у КМГ и «Лукойла» есть четыре совместных проекта. В 2019 году российская компания заключила контракт на разведку и добычу углеводородов на блоке Женис, получив 50% в совместном предприятии с КМГ, а летом 2021 года подписала соглашение о приобретении 49,99% в проекте «Аль-Фараби». Оба участка расположены в казахстанском секторе Каспия, в непосредственной близости от разрабатываемых совместно с КМГ месторождений Центральное («Лукойл» и «Газпром нефть» владеют по 25%) и Хвалынское (доля «Лукойла» – 50%).

«Лукойл» и КМГ также рассматривают перспективы создания консорциума между своими «дочками» – «КМГ Инжиниринг» и «Лукойл-Инжиниринг» для взаимодействия в области инжиниринга и научно-технического сопровождения не только по Каламкас/Хазар и другим капитальным проектам, но и по операционной деятельности.

Контролирующим акционером КМГ является фонд «Самрук-Казына» (67,42% акций), 20% принадлежит Минфину, а 9,58% — Нацбанку. Оставшиеся 3%, которые были проданы по 8 406 тенге за акцию на биржевом рынке Казахстана в рамках IPO, принадлежат миноритарным акционерам. «Самрук-Казына», в свою очередь, на 100% принадлежит правительству. По состоянию на 10 октября акции КМГ торгуются по 13 900 тенге (-0,27%) на Казахстанской фондовой бирже (KASE).