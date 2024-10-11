Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану

Необычное явление удивило казахстанцев в конце сентября: столб в форме воронки из воды и пыли заметили над Каспием, неподалеку от одного из островов Кашаганского месторождения, передает kursiv.media

Кадр из видео

Фото торнадо над морем разлетелось по казахстанским Telegram-каналам.

Вихрь, заснятый на камеру очевидцами, не привел к серьезным последствиям. И, хотя торнадо не характерны для данного региона, нужно отметить, что это не первый случай подобного явления на Каспии. В 2003 году рядом с тем же месторождением также наблюдалась воздушная воронка.

Геофизик и автор более 120 научных трудов Геннадий Тарасенко из Yessenov University отмечает, что за последние десятилетия на Каспийском море наблюдаются значительные изменения уровня воды. По мнению ученого, это может быть связано с интенсивной добычей природных ресурсов.

«Торнадо образуются из-за добычи нефти, поскольку нефть находится в водоносных пластах, где воды значительно больше, чем нефти, вместе с ископаемым расходуется вода. Вода и нефть в пластах служат природным радиатором, отводя тепло из недр Земли. Их интенсивная добыча может приводить к возникновению торнадо, как это происходит в Мексиканской впадине, что подтверждают мировые новости», — отметил ученый в разговоре с Kursiv.media.

Он также подчеркнул, что изменение уровня воды играет важную роль. Например, понижение уровня озера Иссык-Куль на 1,5 метра за год оказывает влияние на климат и также способствует формированию торнадо. Похожие процессы происходят и на Каспийском море, уровень которого уже снизился на 3-4 метра.

«Сейчас это всего лишь торнадо, но в будущем нас могут ждать разрушительные землетрясения и извержения вулканов, ведь климат меняется на глазах. Необходимо срочно остановить добычу нефти, газа и особенно воды в таких объемах, ведь все это – естественные охладители нашей планеты. Эти ресурсы помогают поддерживать температуру Земли, не позволяя ей перегреваться выше 600 градусов. Если не принять меры, разрушительные катаклизмы могут стать новой реальностью», — считает геофизик.

Торнадо на Каспийском море — это далеко не единственная природная аномалия. Республика также испытывает на себе последствия глобального изменения климата. Засухи, волны жары и неожиданные погодные аномалии становятся все более частыми.

Климатолог Алексей Кокорин, автор более 150 научных и научно-популярных работ по изменению климата, рассказал о том, какие погодные аномалии еще предстоит пережить Казахстану.

«Человек действительно усилил парниковый эффект, но несильно, на 5-7 процентов буквально. При этом изотопным анализом однозначно доказано, что на 80–90 процентов это из-за сжигания ископаемого топлива. Остальной объем – это сведение лесов, в основном в тропиках. С точки зрения масштаба, изменение температуры всего 1,5 градуса — небольшое. Однако оно уже привело к сдвигу климатической системы. В связи с этим мы наблюдаем увеличение частоты, силы и продолжительности опасных природных явлений», — отметил прогнозист.

Он добавил, что одним из наиболее заметных изменений стало неравномерное выпадение осадков. Это также является угрозой, так как засухи и волны жары стали происходить чаще. Хотя эти явления не стали существенно сильнее, их участившиеся проявления создают серьезные проблемы.

Кроме того, сильные ветра и, как следствие, пыльные бури также стали новой реальностью для казахстанцев.

«Это явление хорошо объясняется физикой процессов и напрямую связано с глобальным потеплением и усилением антропогенного влияния. Однако такие изменения проявляются не везде одинаково. В регионах с муссонным климатом, например, в Индии или Приморье, ситуация иная. Но в Казахстане, где климат не муссонный, усиление ветров вполне объяснимо. Мы можем наблюдать больше резких порывов ветра, хотя не стоит ожидать катастрофических изменений. Конечно, это не значит, что ситуация ухудшится в десятки раз, но негативные последствия неизбежны», — рассказал Алексей Кокорин.

Также, по словам ученого, основной проблемой для Казахстана и Центральной Азии станет вода, особенно в южных регионах.

«В отличие от стран Средиземноморья — от Марокко до Азербайджана, — где ожидается кардинальное снижение осадков в ближайшие десятилетия, ситуация в Центральной Азии будет несколько лучше. Осадков здесь останется примерно столько же, а возможно, даже немного больше, несмотря на усиление испарения. Однако проблема в том, что осадки будут выпадать более неравномерно», — сообщает прогнозист.

Особую роль в этом процессе играют ледники. Ранее они накапливали осадки и постепенно выдавали их, но с уменьшением глетчеров осадки будут сразу уходить в бурные потоки и не задерживаться в виде постоянных водных запасов.

«В особенности это касается тех ледников, которые находятся на высоте 2-3 тысяч метров. Ледники на высоте около 5 тысяч метров сохранятся, но их роль для сельского хозяйства и водоснабжения не так значительна. Сокращение ледников создаст опасную ситуацию, так как осадки, которые раньше накапливались в виде снега и льда, теперь будут выпадать напрямую и быстро уходить в реки и потоки. Это приведет к резким изменениям водного режима. Поток воды будет более интенсивным, но краткосрочным, что негативно скажется на возможности использовать ее для сельского хозяйства», — отметил Алексей Кокорин.

Поэтому, как отметил ученый, проблема грамотного управления водными ресурсами становится ключевой, ведь население растет, а количество осадков остается прежним.

«Для Казахстана важно эффективно управлять водными ресурсами, особенно в отношении озера Балхаш, которое, в отличие от Аральского моря, не обречено на исчезновение. Сейчас ведутся дискуссии о том, как стабилизировать уровень воды в озере, в том числе с помощью правильного управления Капчагайским водохранилищем и очистки русла реки Или. В отличие от Арала, Балхаш можно полностью спасти при правильном подходе», — заключил Алексей Кокорин.

В целом антропогенные факторы, такие как интенсивная добыча нефти и парниковые выбросы, оказывают значительное влияние на экосистемы страны, вызывая непредсказуемые погодные явления и изменение водного режима. Ученые предупреждают о возможных дальнейших катастрофах, призывая к более осторожному и эффективному управлению природными ресурсами, чтобы предотвратить более серьезные последствия в будущем.