Кто такой Хасан из ОПГ «Хуторские» и как это связано с убийством 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре

«Новый Казахстан, застрявший в 90-х» — именно так казахстанцы оценивают жестокое убийство десятиклассника Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители связывают преступление с ОПГ «Хуторские», которой якобы руководят братья Хасан, Аслан и Ержан. «Курсив» собрал все, что известно об этой преступной группировке и как она может быть связана с делом 16-летнего Шерзата, передает kursiv.media

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Впервые имя некоего Хасана озвучил отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. Это произошло 7 октября 2024 года, когда у акимата Талгара собрались на митинг около 150 человек. Они требовали наказать всех виновных в убийстве 16-летнего Шерзата Болата. Толпа возмущалась, что в СИЗО посадили только семерых из 13 человек, участвовавших в драке ночью 4 октября возле магазина «Камажай».

Отец Шерзата сообщил, что полиция не задержала двух девушек, которых он считает соучастницами преступления, и некоего «братишку Хасана». Семья пострадавших отметила, что напавшие на Шерзата и его дядю являются членами ОПГ «Хуторские бандиты» или просто «Хуторские».

Газета «Время» пишет, что талгарцам хорошо знакома преступная группировка «Хуторские».

«Руководят этой группировкой три брата — Хасан, Аслан и Ержан. Фамилию их точно не знаю, но они у всех на слуху. От этих ребят много пострадавших. У них привычка такая — ножом пырять, даже представителя КНБ они как-то подрезали. Потом таможенника по голове трубой ударили, было громкое дело», — рассказывал журналистам житель Талгара на условиях анонимности.

Пугающие истории о «Хуторских» в Талгаре пишут также пользователи соцсетей, боясь называть свои имена.

«Эта шайка из района «Хутор». Долгие годы район держит в страхе весь город Талгар. Там взрослые мужики когда-то делали такое, теперь и их дети. Они позволяют себе многое! Нужен открытый суд и дать максимальный срок, чтобы это наконец прекратилось», — пишут казахстанцы в соцсетях.

По данным издания Holanews.kz, группировкой «Хуторские» руководит некий Хасан Касымбаев. Его младший брат по имени Ержан с 2017 года сидит в тюрьме за убийство таможенника в Алматы. «Курсив» подтвердил эту информацию через сайт судебного кабинета.

«А вот второй брат оказался «интереснее». По нашим данным, его зовут Аслан Касымбаев. В гугле по запросу этого имени выходит один человек и он руководит аппаратом акима Талгарского района», — отметили журналисты.

Скриншот с сайта акимата Талгарского района

Редакция «Курсива» обратилась за комментариями в акимат Талгарского района. Там сообщили, что Аслан Касымбаев с 11 октября находится на больничном и выйдет на работу только завтра.

«Я лично не знаю Хасана. Но все СМИ пишут, что он братишка руководителя аппарата акима Талгарского района Аслана Касымбаева. Да, наверное, братишка. Но лучше обратиться в правоохранительные органы и уточнить», — заявил замакима Талгарского района Айбек Бидаев.

По данным судебного кабинета, осужденного за убийство Ержана Касымбаева и руководителя аппарата акима Талгарского района Аслана Касымбаева связывает не только одна фамилия, но и отчество — Нургаипович. То есть, Аслан и Ержан не просто однофамильцы.

Между тем полиция Алматинской области отрицает, что семеро арестованных по подозрению в убийстве Шерзата были членами ОПГ.

«Мы тоже видели в соцсетях о неких «Хуторских». Если вы живете в Талгарском районе, наверняка слышали о районе «Хуторская», которая называлась так в советское время. Сейчас, если не ошибаюсь, называется «Бiрлiк». Мы же не можем сказать, что все жители состоят в группировке. У нас таких бандитов и группировок нет», — заявил и.о. начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров.

Он добавил, что задержанные не являются детьми людей, занимающих высокие должности в силовых, госструктурах или суде.

Предположительно, лидер ОПГ «Хуторские» по имени Хасан / Фото: El Media.

Несмотря на заверения полиции о том, что никакие ОПГ не бесчинствуют в Талгаре, а 90-е давно остались позади, местные жители боятся говорить вслух о «Хуторских».

«Арестованные являются членами бандитской группировки «Хуторская банда» и ездили на машинах без номеров. Я была на площади и слышала, что женщина сказала, что якобы им кто-то покровительствует. Якобы они не первый раз вот такие вещи творят», — рассказала «Курсиву» жительница Талгара Ольга.

Скриншот с YouTube-канала Airan

«Люди боятся выпускать детей-подростков на улицу, мало ли чем может закончиться. По Талгару ходят такие слухи, что «Хуторские» самые беспредельные. И с ними никто не связывается. Никто к ним не лезет, иначе вот такие последствия получаются. От безнаказанности преступники делают что хотят», — пожаловалась журналистам YouTube-канала Airan женщина по имени Виктория Алиева.

Издание El Media сообщает, что младший брат лидера ОПГ Хасана — Ержан Касымбаев – отбывает 14-летний срок за заказное убийство таможенника Медета Жамашева. Тот стал неугодным свидетелем по «Хоргосскому делу». О деталях этого дела можно почитать тут.

«Исполнителями преступления оказались тогда еще молодые парни, которые как раз причисляли себя к «Хуторским». Признанный основным киллером и осужденным на 14 лет колонии является некий Ержан Касымбаев. Он был задержан еще летом 2017 года. Дело таможенника Медета Жамашева смягчили, якобы его убили из хулиганских побуждений. Выясняется, что у Ержана есть два брата — Аслан и Хасан. Хасана называют лидером ОПГ «Хуторские», которой не существует в реестре полиции», — отметили журналисты.

«Курсив» отправил официальный запрос в КНБ, чтобы узнать, являются ли Хасан и Ержан Касымбаевы братьями руководителя аппарата акима Талгарского района Аслана Касымбаева.

Редакция также сделала репортаж из Талгара, где был убит 16-летний Шерзат Болат. Трагедия произошла в ночь на 4 октября. Десятиклассника избили и ударили ножом на глазах у его родителей из-за банки пива. Пока суд арестовал семерых подозреваемых в убийстве, дело находится на особом контроле МВД и Генпрокуратуры.

12 октября стало известно, что в селе Азат сгорел дом семьи Шерзата Болата. В момент пожара родных погибшего школьника не было дома. Сейчас семью Болат охраняют сотрудники МВД, а личный состав воинской части Нацгвардии патрулирует улицы Талгара.