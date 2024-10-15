МВД показало видео убийства Шерзата Болата

В МВД показали записи с камеры видеонаблюдения из магазина «Камажай» в Талгаре, в котором произошел конфликт, приведший к смерти 16-летнего Шерзата Болата , передает kursiv.media

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В МВД объяснили, что согласно 201 статье УПК не имеют право распространять сведения из досудебного расследования. Однако из-за различных слухов и домыслов, появившихся в Сети и СМИ, прокуратура разрешила раскрыть детали расследования.

«Подозреваемый А. зашел в магазин, купил две бутылки пива, четыре пачки сигарет, показал чек об оплате. Отец проверил телефон и отметил, что средства не поступили, однако через минуту подтвердил транзакцию. Затем подозреваемый взял еще одну бутылку пива, оплатил 1000 тенге наличными и получил около 500 тенге сдачи. Между мужчинами произошел обмен жестами, что свидетельствовало об отсутствии конфликтов и вполне дружеских отношениях. Позже подозреваемый вернулся в магазин и попросил поставить свой телефон на зарядку, спустя 4 минуты он вернулся, чтобы забрать телефон», — написано в видео.

Далее на кадрах видно, как отец погибшего Каржаубай Нурымов, услышав шум, выбежал на крыльцо магазина, где находились его сын и подозреваемый. Следом видно, как отец удерживает подозреваемого и делает замечание сыну. После чего выносит бутылку воды, чтобы подозреваемый смыл кровь с лица.

«Позже появился подозревамый Т. и начал спорить с отцом погибшего, показывая, что-то в телефоне», — говорится в видео.

Как пояснил представитель МВД Самат Аисов, показывавший видео, отец Шерзата Болата зашел в магазин с подозреваемыми и вышел с предметом похожим на нож. Он направился за подозреваемыми А. и Ш., но его сын остановил его.

«На записи отчетливо видно, как одна из девушек, находившихся в компании, разнимала мужчин, уводя одного из них в сторону. Кроме того, из видеозаписей следует, что активных действий со стороны девушек не было», — говорится на видео МВД.

Дальнейшие действия происходили за кадром, отметили в МВД.

«Мы по ним проводим следственные действия. Каждого участника мы уже отработали, выяснили», — уточнил Аисов.

После смерти 16-летнего талгарца Шерзата Болата в результате массовой драки в Сети появилась информация о том, что арестованные по делу семеро подозреваемых причастны к ОПГ «Хуторские», которым якобы руководят некие Хасан, Аслан и Ержан. Полиция Алматинской области опровергла эти сведения.

Спустя неделю после смерти подростка сгорел дом его семьи.