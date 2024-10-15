18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.42
531.39
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.10.2024, 14:06

МВД показало видео убийства Шерзата Болата

Новости Казахстана 0 3 123

В МВД показали записи с камеры видеонаблюдения из магазина «Камажай» в Талгаре, в котором произошел конфликт, приведший к смерти 16-летнего Шерзата Болата, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

В МВД объяснили, что согласно 201 статье УПК не имеют право распространять сведения из досудебного расследования. Однако из-за различных слухов и домыслов, появившихся в Сети и СМИ, прокуратура разрешила раскрыть детали расследования.

«Подозреваемый А. зашел в магазин, купил две бутылки пива, четыре пачки сигарет, показал чек об оплате. Отец проверил телефон и отметил, что средства не поступили, однако через минуту подтвердил транзакцию. Затем подозреваемый взял еще одну бутылку пива, оплатил 1000 тенге наличными и получил около 500 тенге сдачи. Между мужчинами произошел обмен жестами, что свидетельствовало об отсутствии конфликтов и вполне дружеских отношениях. Позже подозреваемый вернулся в магазин и попросил поставить свой телефон на зарядку, спустя 4 минуты он вернулся, чтобы забрать телефон», — написано в видео.

Далее на кадрах видно, как отец погибшего Каржаубай Нурымов, услышав шум, выбежал на крыльцо магазина, где находились его сын и подозреваемый. Следом видно, как отец удерживает подозреваемого и делает замечание сыну. После чего выносит бутылку воды, чтобы подозреваемый смыл кровь с лица.

«Позже появился подозревамый Т. и начал спорить с отцом погибшего, показывая, что-то в телефоне», — говорится в видео.

Как пояснил представитель МВД Самат Аисов, показывавший видео, отец Шерзата Болата зашел в магазин с подозреваемыми и вышел с предметом похожим на нож. Он направился за подозреваемыми А. и Ш., но его сын остановил его.

«На записи отчетливо видно, как одна из девушек, находившихся в компании, разнимала мужчин, уводя одного из них в сторону. Кроме того, из видеозаписей следует, что активных действий со стороны девушек не было», — говорится на видео МВД.

Дальнейшие действия происходили за кадром, отметили в МВД.

«Мы по ним проводим следственные действия. Каждого участника мы уже отработали, выяснили», — уточнил Аисов.

После смерти 16-летнего талгарца Шерзата Болата в результате массовой драки в Сети появилась информация о том, что арестованные по делу семеро подозреваемых причастны к ОПГ «Хуторские», которым якобы руководят некие Хасан, Аслан и Ержан. Полиция Алматинской области опровергла эти сведения.

Спустя неделю после смерти подростка сгорел дом его семьи.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!