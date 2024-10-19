Россия запретила ввозить цветы из Казахстана, ссылаясь на возможный ущерб в 11,5 млрд рублей

Россельхознадзор вводит с 21 октября временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов, следующих из Казахстана, говорится в сообщении российского ведомства, передает kursiv.media

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Россельхознадзор заявил, что в основном Казахстан завозит в Россию цветы из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентные органы этих стран не обеспечивают контроль за качеством и безопасностью продукции.

Так, в течение 2023-2024 годов Россия насчитала 43 случая обнаружения западного цветочного трипса в завезенных цветах. Это такое насекомое-вредитель, которое может вызывать различные заболевания у растений, ухудшая качество плодов и цветов. Это делает его серьезной угрозой для сельского хозяйства и садоводства.

«Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения западного цветочного трипса составляет более 11,5 млрд рублей», – говорится в заявлении.

Указано, что решение было принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия России и объемов экспорта товаров. Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт пшеницы, чечевицы, семян льна и дынь казахстанского происхождения, а также томатов и перцев из третьих стран, завезенных из Казахстана.

В Минсельхозе РК на запрос «Курсива» сообщили, что с 23 сентября по 16 октября 2024 года Россельхознадзор не пропустил 89 автомашин с общим грузом 1,7 млн тонн из Казахстана. В них везли томаты, перец, рис, пшено, муку и сухофрукты.

На площадке Евразийской экономической комиссии 9 и 15 октября были проведены консультации с участием казахстанской и российской сторон, где обсуждались данные вопросы.

Эксперты, опрошенные «Курсивом», полагают, что ограничения Россельхознадзора связаны с запретом на ввоз российской пшеницы, введенным Казахстаном с 16 августа. Некоторые даже назвали ситуацию «торговой войной».