Умерла мать Кайрата Сатыбалдыулы и Самата Абиша — Светлана Назарбаева

Умерла сноха экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Светлана Назарбаева . Мать осужденного бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы и бывшего зампредседателя КНБ Самата Абиша скончалась на 77-м году жизни, сообщает Stan.kz, передает kursiv.media

Фото: rmebrk.kz

Светлана Назарбаева родилась в поселке Лепсы Алматинской области. Окончила КазПИ имени Абая, по образованию — филолог, кандидат педагогических наук. Работала учителем, а с 1984 по 2003 год была директором алматинской гимназии.

Назарбаева также была учредителем и гендиректором полиграфического издательского комплекса «Дәуір». СМИ сообщали, что «Дәуір» регулярно участвует в конкурсах на сайте госзакупок и постоянно их выигрывает.

«Только за 2022 год компания заключила договоров на сумму выше 100 миллионов тенге. Светлана Назарбаева также владеет столичной компанией «Интердизайн-АС», которая занимается арендой недвижимости. В госзакупках компания не принимает участия, но стабильно платит налоги на десятки миллионов в год», — сообщало издание Orda.kz.

Ранее «Курсив» рассказывал, что племяннику экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Кайрату Сатыбалдыулы – заменили тюремный срок на ограничение свободы. Суд учел его хорошее поведение и возврат государству незаконных активов.

Младший брат Кайрата Сатыбалдыулы и бывший первый зампредседателя КНБ Самат Абиш приговорен к восьми годам условно за превышение полномочий во время январских событий.