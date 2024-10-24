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23.10.2024, 20:14

«КазМунайГаз» нарастит танкерный флот в полтора раза с помощью компании из ОАЭ

Новости Казахстана 0 409

«КазМунайГаз» в сотрудничестве с AD Ports Group (ОАЭ) планирует увеличить танкерный флот до конца года до шести судов с четырех существующих, сообщил КМГ, передает kursiv.media

Фото с сайта kursiv.media
Фото с сайта kursiv.media

«Отдельное внимание было уделено расширению танкерного флота для транспортировки казахстанской нефти в открытых морях. Напомним, что между ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя компания КМГ) и AD Ports Group подписано соглашение по созданию пула танкеров. На сегодня он состоит из 4 танкеров. За период работы пула перевезено 8,8 млн тонн нефти. До конца текущего года AD Ports Group планирует включить в него два дополнительных судна», — говорится в опубликованном сообщении.

В компании сообщили, что председатель правления КМГ Асхат Хасенов встретился в Астане с генеральным директором морского кластера арабской компании AD Ports Group Аммаром Аль Шайбой. В ходе встречи собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере морских перевозок и перспективы строительства контейнерного флота, а также судов для обслуживания офшорных проектов в Каспийском море.

В настоящее время на линии Транскаспийскийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) задействованы три контейнеровоза «Казмортрансфлота». В КМГ отметили, что, принимая во внимание большой опыт AD Ports Group в организации и перевозке контейнерных грузов в более чем 10 странах, компании прорабатывают совместное строительство контейнерных судов и паромов. Увеличение флота позволит развивать ТМТМ и транспортный потенциал Казахстана, в том числе транзитный.

В начале 2024 года директор департамента транспортировки и логистики «КазМунайГаза» Ерболат Мендыбаев сообщил, что КМГ изучает возможность строительства судоверфи на побережье Каспийского моря. 2 декабря 2023 года КМГ и Abu Dhabi Ports Group подписали соглашение о принципах по созданию судоремонтного и судостроительного предприятия в Казахстане.

Представители созданной рабочей группы планировали выезжать в Актау для посещения существующих верфей, занимающихся только ремонтом судов. Мендыбаев уточнял, что в Актау нет верфей, способных построить танкер, паром или сухогруз.

Совместное предприятие «КазМунайГаза» (КМГ) и компании Abu Dhabi Ports Group (ОАЭ) — Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS), приобрело танкеры для использования их на Каспийском море, однако ими оперирует «дочка» КМГ – «Казмортрансфлот». Другими судами, в частности, сухогрузами и паромами, будет заниматься CIMS. CIMS планировала увеличить танкерный флот до 10 судов, сообщил в сентябре 2023 года председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

CIMS зарегистрировали на территории Международного финансового центра «Астана» в начале 2023 года. В июле 2023 года компания приобрела два новых танкера Taraz и Liwa дедвейтом 8 тыс. тонн каждый. Они помогут в перевозке казахстанской нефти по Каспийскому морю в Азербайджан. Там нефть должна быть закачана в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. КМГ планировала прокачивать по этому коридору 1,5 млн тонн нефти в год. Маршрут через Азербайджан, Грузию и Турцию позволяет обходить Россию, где у Казахстана неоднократно возникали проблемы с прокачкой и отгрузкой нефти по основному экспортному маршруту – КТК. 

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