Путин напомнил Токаеву, что 50% торгового оборота Казахстана приходится на страны БРИКС

Глава России Владимир Путин надеется, что Казахстан будет активно участвовать в работе БРИКС. Он напомнил президенту Касым-Жомарту Токаеву , что 50% торгового оборота Казахстана приходится на страны-участницы организации, передает kursiv.media

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«Уважаемый господин президент, вы обратили внимание и дали хорошую оценку развитию БРИКС, а также сказали о том, что 50% торгового оборота вашей страны приходится на страны БРИКС. Это реальные весомые составляющие нашего взаимодействия. Конечно, важна логистика. Мы это понимаем и придаем ей огромное значение. Надеемся на активное участие в нашей совместной работе», — обратился Путин к Токаеву на заседании саммита БРИКС в Казани.

Токаев 23 октября прилетел с рабочим визитом в Казань, чтобы принять участие в XVI Саммите глав государств БРИКС по приглашению президента России Владимира Путина. В аэропорту его встретили хлебом-солью и чак-чаком.

Во время своего выступления Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС. Так называется международное объединение, в которое входят девять стран: Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Бразилия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Заявку на вступление в организацию подал и Казахстан, писали российские СМИ в 2023 году. Но в МИД Казахстана опровергли эту информацию. Спустя год Акорда свою позицию не изменила — страна «в обозримом будущем» воздержится от подачи заявки в БРИКС.