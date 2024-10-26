Прокуратура подала в суд на компанию генерал-майора в отставке. Ранее он был помощником акима Алматы

Алматинская прокуратура подала иск в экономический суд на компанию «Международная ассоциация клубов», которая принадлежит генерал-майору в отставке Павлу Новикову . Через фирму он владеет землями в предгорьях, где 20 лет выращивают алматинский апорт. Об этом сообщает Азаттык, передает kursiv.media

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Прокуроры просят признать недействительной сделку о продаже компании Новикова земельного участка акиматом Карасайского района. Уточняется, что иск подали еще 10 октября. Новиков рассказал изданию, что спор связан не с землей, а с протекающей на территории речкой Поганка. Подробности он рассказать не смог, и сообщил, что 31 октября будет суд, где все станет ясно.

В среду, 23 октября, спортивно-развлекательный комплекс «Баганашыл», управляющим которого является генерал-майор в отставке, опубликовал видео, где сотрудники обращаются к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Они заявляют о несогласии с иском прокуратуры и просят помощи главы государства.

Работники «Международной ассоциации клубов» отмечают, что организация владеет ими уже 20 лет. Земельные участки используют по целевому назначению, на них выращивают алматинский апорт для продажи. Всего у организации 832 га земли в предгорной зоне на юго-востоке Алматы, на 100 га выращивают яблоки и груши. Оставшиеся земли пустуют.

Ранее Новиков был помощником экс-акима Алматы Ахметжана Есимова (2008-1015 года) по спорту. Он купил земли в 2004 году за 25 млн тенге. Летом 2023-го прокуратура сообщала о проведении проверки по этой земле, но «не выявила нарушений».

В августе прошлого года экономический суд Алматы постановил, что компания Новикова незаконно владеет 30 га, которые не относятся к вышеуказанной площади. По данным прокуратуры, она получила этот участок от акимата Карасайского района, но не заплатила 1,1 млн тенге по кадастровой стоимости.