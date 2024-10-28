Женщину, которая обещала смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили на 10 лет

Фото: kursiv.media

Сегодня, 28 октября, межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес Грачевой обвинительный приговор на 10 лет лишения свободы, сообщает Informburo. Дело расследовал Антикор по инициативе матери Куандыка Бишимбаева.

По словам адвоката Ерлана Газымжанова, Грачева уверила семью экс-министра, что поможет смягчить его приговор за убийство Салтанат Нукеновой. Однако, как заявил Газымжанов, взятки не было: семья осужденного передала Грачевой фейковые купюры.

Ранее «Курсив» рассказывал о заседании суда, где рассматривалось дело Грачевой. Прокурор запрашивал для нее 11 лет лишения свободы. Грачева утверждала в суде, что была давно знакома с семьей Бишимбаева. Она также заявила, что в 1995 году он сбил на машине ребенка, но наказание вместо него получил другой человек.