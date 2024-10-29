18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.81
527.62
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.10.2024, 19:19

Суд обязал Air Astana выплатить 5 млн тенге в качестве моральной компенсации за недопуск несовершеннолетней на рейс к маме

Новости Казахстана 0 469

Суд обязал авиакомпанию Air Astana выплатить матери несовершеннолетней Зере Галиевой моральную компенсацию в сумме 5 млн тенге за то, что Зере не была допущена 21 июля на рейс бюджетной Fly Arystan (входит в Air Astana), сообщил адвокат Данильхан Шагатаев, передает kursiv.media

Фото с сайта kursiv.media
Фото с сайта kursiv.media

«Суд обязал Эйр Астана выплатить матери Зере моральную компенсацию в размере 5000000 тенге. Мы победили», — написал он в своем Telegram-канале.

21 июля 2024 году несовершеннолетнюю Зере Галиеву не допустили на рейс Астана — Уральск, на котором она вместе со своей сестрой двойняшкой Зауре Галиевой должна была прилететь к родителям, вернувшись из США.

Как показал в суде работник наземной службы авиакомпания FlyArystan заменила борт с вместимостью 188 мест на борт с 180 местами. В результате Зере стала 181-м и единственным пассажиром, который не смог попасть на борт самолета. Те пассажиры, которые ранее не смогли попасть на рейсы 19 и 20 июля, были помещены на борт Зере Галиевой. В итоге несовершеннолетний пассажир фактически уступил место другим взрослым пассажирам, которые в свое время тоже не смогли попасть на рейсы от 19 и 20 числа, отметил адвокат.

«Начиная с 13:40 до 15:00 Зере находилась одна в окружении чужих людей возле стойки регистрации. Рядом с ней два тяжелых чемодана. Ребенок плакал и не знал, что ей делать. Все время на связи была мама. После мама направила ребенка в Линейный отдел полиции, пока мама искала знакомых или родственников», — сообщил он.

Авиакомпания предложила поместить ребенка одну в гостиницу в черте города, но ее мама отказалась, так как ребенок не может зарегистрироваться и находиться там целые сутки без законных представителей.

«Никто не гарантировал ее безопасность. После приехала родственница, которая откликнулась на просьбу матери. Согласно показаниям сотрудника полиции и родственницы, представители авиакомпании отказались предоставить гостиницу родственнице, так как она не является пассажиром. Могли зарегистрировать только Зере», — отметил адвокат.

В суде представители авиакомпании объяснили это тем, что по договору с гостиницей бесплатно могут проживать только пассажиры. Авиакомпанию Air Astana оштрафовали на 3,7 млн тенге за то, что сотрудники FlyArystan не пустили на борт 12-летнюю Зере Галиеву и оставили ее одну в столичном аэропорту.

Мама сестер-близняшек Жазира Мусина ранее опубликовала пост, в котором пожаловалась на действия казахстанского лоукостера FlyArystan. По ее словам, авиакомпания предложила 4 млн тенге, однако не принесла на тот момент никаких извинений. Позднее авиаперевозчик принес официальные извинения. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...