Суд обязал Air Astana выплатить 5 млн тенге в качестве моральной компенсации за недопуск несовершеннолетней на рейс к маме

Суд обязал авиакомпанию Air Astana выплатить матери несовершеннолетней Зере Галиевой моральную компенсацию в сумме 5 млн тенге за то, что Зере не была допущена 21 июля на рейс бюджетной Fly Arystan (входит в Air Astana), сообщил адвокат Данильхан Шагатаев , передает kursiv.media

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«Суд обязал Эйр Астана выплатить матери Зере моральную компенсацию в размере 5000000 тенге. Мы победили», — написал он в своем Telegram-канале.

21 июля 2024 году несовершеннолетнюю Зере Галиеву не допустили на рейс Астана — Уральск, на котором она вместе со своей сестрой двойняшкой Зауре Галиевой должна была прилететь к родителям, вернувшись из США.

Как показал в суде работник наземной службы авиакомпания FlyArystan заменила борт с вместимостью 188 мест на борт с 180 местами. В результате Зере стала 181-м и единственным пассажиром, который не смог попасть на борт самолета. Те пассажиры, которые ранее не смогли попасть на рейсы 19 и 20 июля, были помещены на борт Зере Галиевой. В итоге несовершеннолетний пассажир фактически уступил место другим взрослым пассажирам, которые в свое время тоже не смогли попасть на рейсы от 19 и 20 числа, отметил адвокат.

«Начиная с 13:40 до 15:00 Зере находилась одна в окружении чужих людей возле стойки регистрации. Рядом с ней два тяжелых чемодана. Ребенок плакал и не знал, что ей делать. Все время на связи была мама. После мама направила ребенка в Линейный отдел полиции, пока мама искала знакомых или родственников», — сообщил он.

Авиакомпания предложила поместить ребенка одну в гостиницу в черте города, но ее мама отказалась, так как ребенок не может зарегистрироваться и находиться там целые сутки без законных представителей.

«Никто не гарантировал ее безопасность. После приехала родственница, которая откликнулась на просьбу матери. Согласно показаниям сотрудника полиции и родственницы, представители авиакомпании отказались предоставить гостиницу родственнице, так как она не является пассажиром. Могли зарегистрировать только Зере», — отметил адвокат.

В суде представители авиакомпании объяснили это тем, что по договору с гостиницей бесплатно могут проживать только пассажиры. Авиакомпанию Air Astana оштрафовали на 3,7 млн тенге за то, что сотрудники FlyArystan не пустили на борт 12-летнюю Зере Галиеву и оставили ее одну в столичном аэропорту.

Мама сестер-близняшек Жазира Мусина ранее опубликовала пост, в котором пожаловалась на действия казахстанского лоукостера FlyArystan. По ее словам, авиакомпания предложила 4 млн тенге, однако не принесла на тот момент никаких извинений. Позднее авиаперевозчик принес официальные извинения.