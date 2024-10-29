Некоторые казахстанцы получают ежемесячные выплаты из ЕНПФ почти в 30 раз выше средней суммы

Максимальная сумма ежемесячных выплат из ЕНПФ по достижении пенсионного возраста составила в этом году 945 752 тенге, что в 27,9 раза больше среднемесячной выплаты в Казахстане, сообщил ЕНПФ, передает kursiv.media

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«Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 872 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге», – говорится в сообщении ЕНПФ, имеющемся в распоряжении «Курсива».

В январе-сентябре исходящие потоки из ЕНПФ в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации составили 860 млрд тенге, что больше объема выплат в аналогичном периоде 2023 года на 454,3 млрд тенге, или на 112%. В частности, 375,1 млрд тенге составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение. При этом выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили более 147,3 млрд тенге, что выше показателя 2023 года на 35,1%.

В январе-сентябре также были осуществлены выплаты по наследству – 45,1 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Казахстана – более 29,7 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – около 2,3 млрд тенге, выплаты на погребение – более 7,5 млрд тенге. В страховые организации было переведено более 252,9 млрд тенге.

По состоянию на 1 октября 2024 года пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили около 21,2 трлн тенге, продемонстрировав рост за девять месяцев на 3,3 трлн тенге (или на 18,5%). За год пенсионные активы выросли на 4 трлн тенге (или 23%).

В частности, пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), составили на 1 октября 2024 года 20,4 трлн тенге, увеличившись за год на 22,2%. Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) составила более 628,6 млрд тенге (рост за год – 14,4%). Наибольший прирост за год (44,8%) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые составили более 7,1 млрд тенге.

С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) поступают дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За девять месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила около 170 млрд тенге.

Пенсионные накопления в фонде растут за счет входящих потоков в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Пенсионные взносы на счета вкладчиков за январь-сентябрь 2024 года составили более 2 трлн тенге (рост на 29,5%, или 457,5 млрд тенге по сравнению с показателем 2023 года).

Положительную динамику показали все виды взносов: на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ в январе-сентябре поступило около 1,8 трлн тенге (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ОПВ увеличился на 19,1%), ОППВ – более 84,5 млрд тенге (рост на 19%), ДПВ – более 2,3 млрд тенге (рост на 41,9%).

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, составил за девять месяцев около 2,1 трлн тенге, что выше показателя аналогичного периода 2023 года на 716,3 млрд тенге (или на 52,3%).

Общее количество индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 октября составило более 16,8 млн единиц. При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 октября составило свыше 12,4 млн единиц, из которых 11,1 млн – по ОПВ, 701,4 тыс. – по ОППВ, 430,8 тыс. – по ДПВ. Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР в соответствии с казахстанским законодательством, составило около 4,4 млн. Ранее сообщалось, что за сентябрь ЕНПФ заработал 80 млрд, что на 48% больше, чем в августе.