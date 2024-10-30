Средняя зарплата врача в Казахстане составляет 450 тыс. тенге — Минздрав

Средняя зарплата, которую получают казахстанские врачи, составляет 450 тыс. тенге. Об этом рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах после заседания мажилиса, передает kursiv.media

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Министр отметила, что сумма средней заработной платы определяется средним значением между самой высокой и самой низкой зарплатой по стране.

«Начинающий врач получает порядка 300-350 тыс. тенге, а врач со стажем, кардиохирург, получает более миллиона, все это складывается и получается среднее значение. Сегодня средняя зарплата врача по Казахстану, если все это высчитать и вывести среднюю — порядка 450 тыс. тенге», — рассказала министр.

«Курсив» сравнил это число с зарплатами докторов в прошлые годы, и, судя по ответам Минздрава, средняя зарплата стала меньше, чем год назад. Так, в 2023 году средняя месячная зарплата докторов составляла 519 тыс. тенге. В 2022 году цифра превысила 420 тыс. тенге, по словам прежнего министра здравоохранения Ажар Гиният. А глава министерства Алексей Цой, занимавший пост в 2021 году, тогда утверждал, что средняя зарплата врачей доведена до 320 тыс. тенге.