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31.10.2024, 10:19

Еще одна казахстанская компания попала под санкции из-за поставок в Россию

Новости Казахстана 0 426

Министерство финансов США ввело санкции против 275 граждан и компаний из 17 стран. В их числе — Казахстан, Узбекистан, Турция, Швейцария, Китай, Индия и другие. В санкционный список из-за поставок в Россию попала и казахстанская компания Kazstanex, передает kursiv.media

Фото с сайта kursiv.media
Фото с сайта kursiv.media

Минфин США ввел санкции против 275 лиц и организаций, участвующих в поставках в Россию передовых технологий и оборудования. В их число вошла и казахстанская компания Kazstanex. Она занимается поставкой станков от заводов производителей со всего мира.

По данным Egov.kz, компания была зарегистрирована в 2014 году. Ее учредитель и первый руководитель — Василий Абрамов. 

По данным Минфина США, компании Kazstanex и Uzstanex (Узбекистан) выступают в качестве номинальных получателей партий станков из Европы. Затем их отправляют китайской компании Shanghai Winsun для доставки в Россию.

Среди других юридических лиц в санкционном списке — компании из России, Китая, Индии, Швейцарии, Таиланда и Турции. Часть из них помогали в локальной сборке и производстве оборудования для российских оборонных компаний, закупали оружие, боеприпасы и электронику. 

Кроме того, под санкции попали граждане России, Беларуси, Китая, Индии, Турции. Среди них: заместители министра обороны России — Александр Фомин, Павел Фрадков, Анна Цивилева. СМИ называют Цивилеву двоюродной племянницей президента России Владимира Путина.

Ранее «Курсив» писал, что в США решили вводить вторичные санкции против банков и компаний, сотрудничающих с ВТБ Казахстан.

В конце июня казахстанская компания DA GROUP 22 также попала под 14-й пакет санкций Евросоюза за помощь России. Всего в списке оказалась 61 компания, в их число также вошли фирмы из Кыргызстана, Китая, Турции и ОАЭ. До этого Евросоюз и США пообещали ввести вторичные санкции и в отношении Elem Group.

Позже в министерстве торговли и интеграции рассказали «Курсиву», что данные компании, начиная с мая и июня 2023 года, не занимаются импортом и экспортом, а  Elem Group находится в процессе ликвидации.

В августе США внесли в санкционный список еще 123 компании, куда попали два филиала турецкой фирмы All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti, зарегистрированные в Казахстане и Кыргызстане. 

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