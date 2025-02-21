Правила обмена валют изменили Казахстане

Правление Национального банка Казахстана утвердило изменения в документы по вопросам валютного регулирования. Изменения также коснулись обмена валют, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

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Как говорится в распространенном сообщении, правление Национального банка внесло изменения и дополнения в ряд нормативных правовых актов по вопросам валютного регулирования.

В частности, внесены изменения по сокращению сроков предоставления отчетности банками по валютным операциям, расширен перечень операций, проведение которых может быть направлено на уклонение от требований валютного законодательства и которые подлежат финансовому мониторингу.

"Кроме того, решением правления установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – 7 тенге, евро – 10 тенге", - сообщили в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что пределы отклонения курсов покупки и продажи валют составляли для доллара 15 тенге, для евро – 20 тенге.