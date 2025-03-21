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21.03.2025, 09:23

Казахстанец сорвался с высоты во время оформления сцены к празднику и скончался

Новости Казахстана 0 596

В Жезказгане трагически погиб мужчина, который занимался украшением сцены к празднованию Наурыза в центральном парке города. Несчастный случай произошел 14 марта: 55-летний Жанис-Лаурис Вильчинскас, работающий как индивидуальный предприниматель, выполнял монтаж праздничного баннера на билборде. Во время работ он сорвался с высоты более трёх метров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал “Патриот”.

Фото: Telegram-канал “Патриот”
Фото: Telegram-канал “Патриот”

Очевидцы происшествия немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в областную многопрофильную больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую травму, отек мозга и серьезные повреждения лобно-височной области. Мужчина был помещен в реанимационное отделение. Несмотря на усилия медиков и проведенную операцию, 18 марта он скончался.

⠀«Причина смерти – отек, набухание головного мозга, с вовлечением стволовых структур, ТЭЛА (тромбоэмболия лёгочной артерии)», - сообщили в управлении здравоохранения Улытауской области.

Инцидент вызвал резонанс. Руководитель отдела культуры Жезказгана Гульзада Шомаева отказалась комментировать, на каких основаниях предприниматель выполнял работы, заявив, что его деятельность не была связана с их ведомством.

«Он же не разбился сразу после падения, он еще какое-то время лежал в больнице, поэтому не надо связывать его смерть с работами в парке. Мы его не привлекали к работам. Что он там делал, я не знаю», - дала комментарий "Патриоту" Гульзада Карибекқызы Шомаева.

В департамента полиции области прокомментировали происшествие.

⠀⠀⠀"По данному факту управлением полиции города Жезказган возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, назначены соответствующие экспертизы", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции области Улытау Алмаз Саламатов.

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