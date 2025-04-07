Уволен за язык: Magnum под ударом после скандала с курьером

Конфликт между покупателем и курьером перерос в масштабное обсуждение языкового вопроса и рабочих условий в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: Яндекс Карты

История о том, как курьер сети супермаркетов Magnum был уволен после конфликта с клиентом, стремительно распространилась по казахстанским соцсетям. Постепенно ситуация из частного эпизода превратилась в общественную дискуссию о правах работников, культуре общения и дискриминации по языковому признаку.

Откуда начался скандал

Всё началось с публикации в социальной сети Threads от пользователя Асылхана Жанагизова, который описал свою неприятную ситуацию при заказе доставки продуктов:

"Курьер потребовал, чтобы я говорил с ним исключительно на казахском. Я пожаловался в компанию. Потом пошли слухи, что его уволили. Теперь чувствую вину — вроде как человек потерял работу. Из крайности в крайность..."

Позиция компании Magnum

Сеть магазинов Magnum оперативно отреагировала на возникший резонанс и опубликовала официальное разъяснение. По словам представителей компании, причиной увольнения стали не языковые разногласия, а поведение сотрудника:

"Причина увольнения — систематически некорректное общение с клиентами. Курьер позволял себе грубость, и хотя ему был предоставлен второй шанс в виде испытательного срока, поведение не изменилось."

Компания подчеркнула, что всегда выступает за вежливую коммуникацию с клиентами вне зависимости от языка общения.

Реакция общества

Несмотря на пояснения от Magnum, в социальных сетях вспыхнула буря. Множество пользователей выразили негодование, обвинив компанию в:

жестком отношении к сотрудникам ,

игнорировании языковых реалий страны ,

возможной дискриминации по признаку языка общения.

Некоторые призвали к бойкоту сети. Под хештегами начали появляться эмоциональные комментарии, анализы ситуации и призывы пересмотреть внутреннюю политику компании.

Языковой вопрос как общественный вызов

История показала, насколько чувствительным остается вопрос языка в Казахстане. Даже бытовая ситуация может перерасти в символ более глубоких проблем:

баланса между казахским и русским языками,

прав сотрудников на уважительное отношение,

и этики общения в сфере сервиса.

Что дальше?

Magnum пока не заявляла о пересмотре решения или дополнительной проверке ситуации. Тем временем общественное обсуждение продолжается. Очевидно одно: компании и обществу в целом предстоит еще немало работы над выстраиванием культуры взаимного уважения — независимо от языка, на котором говорят участники диалога.