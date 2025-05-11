Словарь медицинских терминов на казахском языке в РК

На Республиканской конференции в Семее обсудили создание казахоязычного медицинского словаря и разработку отраслевого искусственного интеллекта, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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В Казахстане начата работа по созданию единого словаря медицинских терминов на казахском языке. Об этом стало известно на Республиканской терминологической конференции, прошедшей в Семее. Мероприятие было организовано Комиссией медицинской терминологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Медицинским университетом Семей.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, ключевыми темами обсуждения стали формирование терминологической базы для нормативных документов в сфере здравоохранения и развитие специализированной лексики на государственном языке. Предполагается, что создание словаря будет сопровождаться внедрением цифровых решений, включая отраслевой искусственный интеллект – проект под названием KAZHealthGPT.

В рамках конференции молодые ученые акцентировали внимание на необходимости систематизации научного языка, правильного использования аббревиатур и интеграции ИИ в сферу медицинского образования и администрирования. По их мнению, такие меры позволят сделать медицинскую документацию и обучение более доступными и понятными для казахоязычных специалистов.

Также участники поддержали инициативу «100 медицинских учебников на государственном языке», направленную на расширение доступности профильной литературы. Были озвучены предложения поощрять научные публикации на казахском языке – в том числе через специальные премии.

По мнению экспертов, реализация этих инициатив укрепит позиции казахского языка в медицине и науке.