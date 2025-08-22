«Лучше пешком»: россиянин в шоке от поездки на казахстанском поезде

Қазақ тіліне аудару

Многие пассажиры в России часто жалуются на сервис РЖД, но, как оказалось, в сравнении с соседями ситуация не всегда выглядит столь негативно. Один из россиян поделился своим опытом поездки на поезде в Казахстане и пришёл к выводу, что в России железнодорожный сервис оказался лучше, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: gov.kz

Путешествие из Караганды в Петропавловск

Мужчина вместе с семьёй решил отправиться в дорогу поездом по маршруту Караганда — Петропавловск. Однако вместо комфортной поездки его ожидали многочисленные разочарования. Отзыв о путешествии он оставил на популярной площадке «Отзовик».

Первое впечатление: устаревший вагон и грязное бельё

По словам пассажира, сам вагон выглядел сильно изношенным. Но особенно его поразило постельное бельё, которое оказалось не только застиранным, но и с чужими волосами.

Семье пришлось искать проводника, которого они застали не сразу. После жалобы железнодорожник нехотя заменил бельё, но впечатление от поездки это не исправило.

Чистота оставляла желать лучшего

Помимо белья, путешественник обратил внимание на общее состояние вагона. Туалет, ковры и мусорные ведра выглядели неухоженными. Из положительных моментов мужчина отметил лишь наличие мыла и полотенец.

«За 15–20 минут до приезда проводник начал готовить спальные места для новых пассажиров. Простыни менять не стал, только положил новые полотенца и наволочки. Причём сделал это прямо при нас, уверяя, что бельё чистое. Хотя его уже давно пора списать», — написал россиянин.

Высокая цена и низкий сервис

Автор отзыва подчеркнул, что билеты стоили недёшево. По его мнению, при такой стоимости перевозчик обязан обеспечивать хотя бы минимальный комфорт — чистоту и вежливое обслуживание.

В итоге россиянин отметил, что поездка оставила крайне неприятное впечатление и, сравнивая её с сервисом в России, неожиданно отдал «доброе слово» в адрес РЖД.