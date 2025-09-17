В Кыргызстане задержан известный казахстанский бизнесмен

Қазақ тіліне аудару

В Кыргызстане сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали казахстанского предпринимателя Алмаза Зарипова. Его подозревают в присвоении и растрате денежных средств на сумму около 2,5 миллиона долларов США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан .

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Основание для уголовного дела

По данным ГКНБ, уголовное дело было возбуждено после заявления гражданина Кыргызстана по фамилии Н., который сообщил о хищении принадлежащих ему средств. В ходе расследования следователи выявили подтверждения фактов и инициировали задержание бизнесмена.

Мера пресечения

После предъявления обвинения суд избрал меру пресечения — содержание под стражей на время следственных действий. Однако в спецслужбе отметили, что ситуация может измениться: если подозреваемый продолжит возмещать ущерб, рассматривается вариант смягчения меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Признание вины

Важной деталью стало то, что сам Зарипов полностью признал вину и уже начал процесс компенсации потерпевшей стороне. Это может существенно повлиять на ход расследования и дальнейшие судебные решения.

Что будет дальше

Сейчас дело находится на стадии следствия. Эксперты отмечают, что признание вины и частичное возмещение ущерба часто становится основанием для смягчения наказания, однако окончательное решение останется за судом.