12.10.2025, 18:20

Казахстанцы массово переводят деньги с депозитов в страховые компании

Новости Казахстана 0 24 586

В Казахстане зафиксирован стремительный рост интереса граждан к страхованию жизни и имущества. Впервые за последние годы рынок продемонстрировал двузначные показатели роста по ключевым направлениям. Общее количество действующих страховых договоров превысило 17,2 миллиона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

 

Фото: Getty Images / amixstudio
Фото: Getty Images / amixstudio

Рекордный рост рынка и усиление доверия

По данным ведомства, на начало сентября 2025 года активы страховых компаний достигли 3,7 трлн тенге, что почти на 18% больше, чем в начале года. Эксперты отмечают, что страхование в Казахстане перестает быть формальной процедурой и становится полноценным элементом личного финансового планирования.

Страхование жизни — главный драйвер роста

Наибольшие темпы роста показал сегмент страхования жизни.

  • Количество полисов увеличилось более чем в два раза — на 107,9%.

  • Премии по договорам достигли 542,2 млрд тенге.

  • Объем пенсионных аннуитетов вырос на 10,9%,

  • Страхование жизни — на 19,3%, до 160,3 млрд тенге.

Это рекордные показатели для казахстанского страхового рынка, подчеркивается в информации АРРФР от 9 октября 2025 года.

По словам аналитиков, казахстанцы стали осознаннее относиться к финансовой защите. Многие семьи рассматривают страхование жизни не просто как обязательный документ, а как инструмент обеспечения безопасности и стабильности в будущем.

Рост интереса к страхованию имущества

Помимо страхования жизни, активно развивается сегмент добровольного имущественного страхования.
С начала года:

  • Премии в этом сегменте составили 387,9 млрд тенге, что на 19,1% выше прошлогоднего уровня.

  • Особенно заметен рост в страховании от финансовых убытков — на 91%.

  • Страхование имущества от ущерба увеличилось на 14,7%.

Автострахование укрепляет позиции

Сегмент обязательного автострахования также показывает уверенный рост.
Премии достигли 68,4 млрд тенге, что на 19,3% больше, чем годом ранее.

В целом, с января по август 2025 года страховые компании выплатили клиентам 282 млрд тенге, что на 39% превышает показатель прошлого года. Количество страховых случаев превысило 130 тысяч.
Эксперты связывают этот рост с повышением доверия населения к страховым компаниям — люди убеждаются, что полисы реально работают и защищают их интересы.

Кто задает тон на рынке

На 1 сентября 2025 года в Казахстане действуют 25 страховых компаний, из которых 10 специализируются на страховании жизни. Основной прирост рынка пришелся именно на этот сегмент — благодаря растущему интересу к накопительным программам и финансовой защите.

Формирование новой финансовой культуры

Эксперт Finratings.kz Геннадий Савицкий считает, что происходящие изменения отражают становление новой финансовой культуры в обществе:

«Резкий рост страхования жизни и имущества говорит о том, что казахстанцы начали заранее защищать свои сбережения, а не решать проблемы постфактум. Если темпы сохранятся, страхование станет одним из ключевых финансовых инструментов наряду с депозитами и инвестициями», — отметил он.

Вывод:
Рост объемов страхования в Казахстане свидетельствует о постепенном изменении финансового мышления населения. Для все большего числа граждан страховые полисы становятся не формальностью, а инструментом личной защиты и уверенности в завтрашнем дне.

Aqtau_2023
Aqtau_2023
Нет доверия к чиновникам, вот и страхуются за свой счёт.
13.10.2025, 03:26
