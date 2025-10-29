Антимонопольный скандал: АЗРК обвиняет «Казахтелеком» в завышении цен на интернет

Қазақ тіліне аудару

Национальная компания "Казахтелеком" оспаривает приказ Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК), в котором госорган указал на нарушения в сфере защиты конкуренции, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: YouTube

Завершение расследования против "Казахтелекома"

Департамент АЗРК завершил расследование в отношении дивизиона розничного бизнеса "Казахтелекома". По данным ведомства, филиал компании нарушал права потребителей, что подпадает под статью 174 Предпринимательского кодекса — «Злоупотребление доминирующим или монопольным положением».

Эта статья охватывает 13 пунктов, включая установление монопольно высоких или низких цен на услуги. Именно подозрение в установлении монопольно высоких тарифов на интернет и стало поводом для расследования.

Приказ о нарушениях и его обжалование

В третьей декаде сентября департамент АЗРК вынес приказ, утвердивший заключение расследования, возбуждение дела об административном правонарушении и предписание об устранении нарушений.

Однако "Казахтелеком" оспаривает данный документ в рамках процедур, предусмотренных Административно-процессуальным кодексом (АППК).

Если приказ и результаты расследования будут признаны законными, в отношении розничного дивизиона компании будет возбуждено административное дело. Размер штрафа зависит от типа бизнеса:

для малого и среднего бизнеса (МСБ) и некоммерческих организаций — 3% от дохода;

для крупного бизнеса — 5% от дохода, полученного в результате монополистической деятельности (часть 3-1 статьи 159 КоАП).

Ситуация с сотовыми операторами

Ранее департамент АЗРК начал расследование в отношении операторов Kcell и "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel) по факту возможных антиконкурентных согласованных действий.

Однако суд признал приказ о проведении этих мер незаконным. Постановление суда вступило в силу, и расследования по данным операторам прекращены.

Новые проверки: "КаР-Тел" под вниманием

В то же время департамент агентства по Астане сообщил, что продолжается расследование в отношении "КаР-Тел". Проверка ведется по признакам злоупотребления доминирующим и монопольным положением на рынке.