От Семипалатинска до Актау: где в Казахстане накапливается радиоактивная угроза

В Казахстане зафиксирован значительный объём радиоактивных отходов — более 290 миллионов кубометров. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Гумар Сергазин во время презентации законопроекта об обращении с радиоактивными отходами в Мажилисе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: mediamall.info

Масштабы накопленных отходов

По словам Сергазина:

Общий объём радиоактивных отходов на территории страны составляет около 293 млн кубометров .

Низкорадиоактивные отходы занимают подавляющую часть — около 290 млн кубометров.

Основной «поставщик» низкорадиоактивных отходов — Семипалатинский испытательный полигон (237 млн кубометров), куда был перемещён загрязнённый грунт.

Средне- и высокоактивные отходы поступают с предприятий: Национального ядерного центра Института ядерной физики Ульбинского металлургического завода Степногорского горно-химического комбината В Актау — хвостохранилище Кошкар-Ата и Химико-гидрометаллургический завод



Что такое радиоактивные отходы

Радиоактивные отходы (РАО) — это материалы, содержащие радиоактивные изотопы, которые:

Не могут быть использованы повторно

Представляют опасность для здоровья человека и окружающей среды

Источники их образования:

Атомные электростанции

Переработка ядерного топлива

Научные, медицинские и промышленные нужды

Работа с РАО требует строгого соблюдения мер безопасности для предотвращения попадания радионуклидов в природу.

Лицензирование и контроль

Для работы с радиоактивными отходами предприятиям необходимо:

Получить лицензию на обращение и хранение отходов

В случае транспортировки — пройти процедуру лицензирования

Контроль за соблюдением этих требований осуществляет Комитет атомного надзора и контроля.

Национальный оператор и законопроект

В рамках нового законопроекта планируется:

Создать национального оператора , который будет регулировать все аспекты обращения с радиоактивными отходами.

Организовать пункты захоронения отходов , которые будут утверждаться постановлением правительства.

Обеспечить радиационную безопасность, мониторинг, ведение реестра и предоставление отчетности по отходам.

Сергазин отметил, что практика управления радиоактивными отходами даже в мире развита слабо, и Казахстан намерен внедрять эффективную систему контроля и захоронения.

Основные цели законопроекта

Создание единой правовой системы обращения с РАО

Обеспечение защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия

Установление порядка безопасного хранения и захоронения отходов

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин подчеркнул: