От Семипалатинска до Актау: где в Казахстане накапливается радиоактивная угроза

В Казахстане зафиксирован значительный объём радиоактивных отходов — более 290 миллионов кубометров. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Гумар Сергазин во время презентации законопроекта об обращении с радиоактивными отходами в Мажилисе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам Сергазина:
Общий объём радиоактивных отходов на территории страны составляет около 293 млн кубометров.
Низкорадиоактивные отходы занимают подавляющую часть — около 290 млн кубометров.
Основной «поставщик» низкорадиоактивных отходов — Семипалатинский испытательный полигон (237 млн кубометров), куда был перемещён загрязнённый грунт.
Средне- и высокоактивные отходы поступают с предприятий:
Национального ядерного центра
Института ядерной физики
Ульбинского металлургического завода
Степногорского горно-химического комбината
В Актау — хвостохранилище Кошкар-Ата и Химико-гидрометаллургический завод
Радиоактивные отходы (РАО) — это материалы, содержащие радиоактивные изотопы, которые:
Не могут быть использованы повторно
Представляют опасность для здоровья человека и окружающей среды
Источники их образования:
Атомные электростанции
Переработка ядерного топлива
Научные, медицинские и промышленные нужды
Работа с РАО требует строгого соблюдения мер безопасности для предотвращения попадания радионуклидов в природу.
Для работы с радиоактивными отходами предприятиям необходимо:
Получить лицензию на обращение и хранение отходов
В случае транспортировки — пройти процедуру лицензирования
Контроль за соблюдением этих требований осуществляет Комитет атомного надзора и контроля.
В рамках нового законопроекта планируется:
Создать национального оператора, который будет регулировать все аспекты обращения с радиоактивными отходами.
Организовать пункты захоронения отходов, которые будут утверждаться постановлением правительства.
Обеспечить радиационную безопасность, мониторинг, ведение реестра и предоставление отчетности по отходам.
Сергазин отметил, что практика управления радиоактивными отходами даже в мире развита слабо, и Казахстан намерен внедрять эффективную систему контроля и захоронения.
Создание единой правовой системы обращения с РАО
Обеспечение защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия
Установление порядка безопасного хранения и захоронения отходов
Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин подчеркнул:
"Законопроект запрещает ввоз, размещение и захоронение чужих радиоактивных отходов на территории Казахстана. Это мера по защите экологического суверенитета и национальной безопасности страны."
