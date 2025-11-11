18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.11.2025, 18:40

От Семипалатинска до Актау: где в Казахстане накапливается радиоактивная угроза

Новости Казахстана 0 935

В Казахстане зафиксирован значительный объём радиоактивных отходов — более 290 миллионов кубометров. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Гумар Сергазин во время презентации законопроекта об обращении с радиоактивными отходами в Мажилисе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: mediamall.info
Фото: mediamall.info

Масштабы накопленных отходов

По словам Сергазина:

  • Общий объём радиоактивных отходов на территории страны составляет около 293 млн кубометров.

  • Низкорадиоактивные отходы занимают подавляющую часть — около 290 млн кубометров.

  • Основной «поставщик» низкорадиоактивных отходов — Семипалатинский испытательный полигон (237 млн кубометров), куда был перемещён загрязнённый грунт.

  • Средне- и высокоактивные отходы поступают с предприятий:

    • Национального ядерного центра

    • Института ядерной физики

    • Ульбинского металлургического завода

    • Степногорского горно-химического комбината

    • В Актау — хвостохранилище Кошкар-Ата и Химико-гидрометаллургический завод

Что такое радиоактивные отходы

Радиоактивные отходы (РАО) — это материалы, содержащие радиоактивные изотопы, которые:

  • Не могут быть использованы повторно

  • Представляют опасность для здоровья человека и окружающей среды

Источники их образования:

  • Атомные электростанции

  • Переработка ядерного топлива

  • Научные, медицинские и промышленные нужды

Работа с РАО требует строгого соблюдения мер безопасности для предотвращения попадания радионуклидов в природу.

Лицензирование и контроль

Для работы с радиоактивными отходами предприятиям необходимо:

  • Получить лицензию на обращение и хранение отходов

  • В случае транспортировки — пройти процедуру лицензирования

Контроль за соблюдением этих требований осуществляет Комитет атомного надзора и контроля.

Национальный оператор и законопроект

В рамках нового законопроекта планируется:

  • Создать национального оператора, который будет регулировать все аспекты обращения с радиоактивными отходами.

  • Организовать пункты захоронения отходов, которые будут утверждаться постановлением правительства.

  • Обеспечить радиационную безопасность, мониторинг, ведение реестра и предоставление отчетности по отходам.

Сергазин отметил, что практика управления радиоактивными отходами даже в мире развита слабо, и Казахстан намерен внедрять эффективную систему контроля и захоронения.

Основные цели законопроекта

  • Создание единой правовой системы обращения с РАО

  • Обеспечение защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия

  • Установление порядка безопасного хранения и захоронения отходов

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин подчеркнул:

"Законопроект запрещает ввоз, размещение и захоронение чужих радиоактивных отходов на территории Казахстана. Это мера по защите экологического суверенитета и национальной безопасности страны."

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь