Контрактник в Казахстане лишился глаза, показывая, как надо бить стеклянные бутылки об голову

В Жамбылской области произошел трагический инцидент: 24-летний контрактник Жаксылык Молдакул лишился глаза во время показательных выступлений на присяге. Инцидент произошел в горно-егерском полку Жуалынского района, где молодые солдаты принимали присягу в присутствии родных и близких, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Кадр из видео

Показательные выступления закончились травмой

Для гостей были организованы демонстрации навыков опытных военнослужащих, среди которых был и опасный трюк — разбивание стеклянных бутылок о голову. В этот раз что-то пошло не так, и молодой контрактник получил тяжелую травму глаза.

По словам командования, Жаксылыка немедленно доставили в клинику в Таразе, где ему провели операцию. Медики пока не дают прогнозов относительно состояния второго глаза.

Командование и служебное расследование

Командир горно-егерского полка Бауыржан Есалы прокомментировал ситуацию:

«После происшествия мы немедленно отправили его в медицинское учреждение в Таразе. Состояние военнослужащего удовлетворительное. Сейчас проводится служебное расследование. Мы своих в любом случае не бросаем».

Служба и опыт пострадавшего

Жаксылык Молдакул служит в армии уже шесть лет, пять из которых по контракту. Он холост и ранее участвовал в подобных трюках, которые проходили без последствий.