Когда деревья дороже пенсионеров в Казахстане: депутат выступил с заявлением

В Астане стоимость одной импортной липы может равняться половине минимальной пенсии казахстанца. С таким заявлением выступил депутат маслихата Владислав Сергеев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

По словам Сергеевa, ситуация с озеленением столицы вызывает серьезные вопросы:

За последние три года в городе было вырублено около 3 тысяч деревьев .

Согласно планам компенсирующей посадки, должно было появиться примерно 25 тысяч новых деревьев.

Зелёные насаждения без шансов на жизнь

«Для понимания масштаба: в Ботаническом саду насчитывается около 40 тысяч деревьев. Из этих 25 тысяч можно было бы создать еще один полноценный сад. Но что-то пошло не так: около 7 тысяч деревьев просто не прижились. Их посадили без соблюдения норм — просто веточки», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что вместо качественных многолетних насаждений город получил лишь временные и слабые деревья.

Импортные липы бьют по кошельку пенсионеров

Сергеев также обратил внимание на дороговизну новых посадок:

«Мы, конечно, сажаем красивые липы. Но одна такая липа стоит от 350 до 500 тысяч тенге. Минимальная пенсия в Казахстане составляет 62 тысячи тенге, то есть полгода жизни пенсионера уходит на одну зарубежную липу из Польши или Германии».

Решение — свой питомник и защита зелёных зон

Депутат предложил создать собственный питомник для выращивания деревьев, чтобы сократить зависимость от импорта и снизить расходы.

Кроме того, он подчеркнул необходимость защиты зеленых территорий: под застройку жилых комплексов и бизнес-центров нельзя отдавать площадки с массовыми насаждениями.