Когда деревья дороже пенсионеров в Казахстане: депутат выступил с заявлением

В Астане стоимость одной импортной липы может равняться половине минимальной пенсии казахстанца. С таким заявлением выступил депутат маслихата Владислав Сергеев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам Сергеевa, ситуация с озеленением столицы вызывает серьезные вопросы:
За последние три года в городе было вырублено около 3 тысяч деревьев.
Согласно планам компенсирующей посадки, должно было появиться примерно 25 тысяч новых деревьев.
«Для понимания масштаба: в Ботаническом саду насчитывается около 40 тысяч деревьев. Из этих 25 тысяч можно было бы создать еще один полноценный сад. Но что-то пошло не так: около 7 тысяч деревьев просто не прижились. Их посадили без соблюдения норм — просто веточки», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что вместо качественных многолетних насаждений город получил лишь временные и слабые деревья.
Сергеев также обратил внимание на дороговизну новых посадок:
«Мы, конечно, сажаем красивые липы. Но одна такая липа стоит от 350 до 500 тысяч тенге. Минимальная пенсия в Казахстане составляет 62 тысячи тенге, то есть полгода жизни пенсионера уходит на одну зарубежную липу из Польши или Германии».
Депутат предложил создать собственный питомник для выращивания деревьев, чтобы сократить зависимость от импорта и снизить расходы.
Кроме того, он подчеркнул необходимость защиты зеленых территорий: под застройку жилых комплексов и бизнес-центров нельзя отдавать площадки с массовыми насаждениями.
