Казахстан вводит новые правила покупки и продажи валюты

Национальный Банк Казахстана предложил масштабные изменения в правила валютного регулирования и контроля. Проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение и затрагивает ключевые аспекты покупки, продажи и учета иностранной валюты в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: fx.co

Новый порог для безналичных валютных операций

Согласно проекту, будет установлен отдельный порог для покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Если сумма сделки превышает 50 тысяч долларов США, потребуется подтвердить цель покупки и порядок использования валюты. Ранее эти правила закреплялись внутри Общих правил валютных операций, теперь же они оформляются отдельным постановлением.

Обновления правил мониторинга валютного рынка

Проект также вносит изменения в Правила мониторинга спроса и предложения валюты, действующие с 2018 года:

Уточнены ссылки на совместные правила Нацбанка и Минфина о расчете активов в иностранной валюте.

В отчетности 3-INV теперь учитываются операции всех клиентов банков, определяемых Нацбанком.

АО «Казпочта» переименовано в Национальный оператор почты в соответствии с Законом «О почте».

Эти изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Правила валютных операций: более 50% норм пересмотрены

Правила осуществления валютных операций (2019 года) также подвергнутся значительным корректировкам:

Расширяется порядок валютных операций — теперь учитываются не только платежи и переводы.

Переносятся формы отчетности из правил мониторинга валютных операций.

Вводится понятие операции без очевидного экономического смысла, которая будет подлежать финансовому контролю.

Приводятся формулировки «осуществление валютной операции» и «присвоение учетного номера» в соответствие с Законом о валютном регулировании.

Так как изменения касаются более половины правил, документ будет опубликован в новой редакции.

Мониторинг международных счетов и отчетность

Также обновятся Правила мониторинга валютных операций (2019 года):

Введен контроль за счетами резидентов в международных финансовых организациях.

Приведены термины и порядок присвоения учетного номера в соответствие с Законом о валютном регулировании.

Уточнены правила подачи отчетности, включая резидентов, проживающих за пределами Казахстана.

Добавлены операции по безвозмездной передаче недвижимости в отчетность.

Исключены требования по присвоению номеров для опционных программ иностранных эмитентов для сотрудников резидентов.

Оптимизирована банковская отчетность: объединены формы ПР-7 и 11-ОБ в обновленную форму 11-ОБ.

Эти изменения также затронут более 50% правил мониторинга валютных операций, поэтому они будут изданы в новой редакции.

Общественное обсуждение

Обсуждение проекта постановления продлится до 16 февраля 2026 года. Все желающие могут оставить свои комментарии на портале «Открытые НПА».