Казахстан оказался на дне мирового рейтинга по качеству жизни

Казахстан вновь оказался внизу мирового рейтинга качества жизни, уступив соседям и ряду стран Европы и Латинской Америки, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Согласно последнему исследованию, Казахстан занял 73-е место из 89 стран, набрав индекс качества жизни 107,5%. Рейтинг подготовлен на основе сочетания стоимости жизни, покупательной способности, доступности жилья, безопасности, здравоохранения и экологической ситуации.

С кем сравнивают Казахстан

В рейтинге стран, опередивших Казахстан:

Беларусь — 50-е место (135,7%);

— 50-е место (135,7%); Эквадор — 55-е место (128,7%);

— 55-е место (128,7%); Мексика — 60-е место (125,3%);

— 60-е место (125,3%); Россия — 69-е место (115,6%);

— 69-е место (115,6%); Румыния — 72-е место (143%);

— 72-е место (143%); Италия — 152,9%;

— 152,9%; Литва — 178,2%.

Лидирует в рейтинге Нидерланды с показателем 213,6%, а замыкает список Нигерия (0%).

Основные проблемы Казахстана

Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, по которым Казахстан отстает:

Покупательная способность населения — 56,8% (чем выше, тем лучше). В мировых лидерах: США — 151,6%, Дания — 150,6%, Люксембург — 167%.

— 56,8% (чем выше, тем лучше). В мировых лидерах: США — 151,6%, Дания — 150,6%, Люксембург — 167%. Соотношение доходов к стоимости жилья — 8,9% (чем ниже, тем лучше). Для сравнения: США — 3,5%, Дания — 6,1%, Бельгия — 6,1%.

При этом стоимость жизни в стране остаётся относительно низкой — 29,8%, что выгодно на фоне России (36,5%), Италии (61,4%), Нидерландов (73,4%), Израиля (79,7%) и Норвегии (83,7%).

Итог

Несмотря на доступную стоимость жизни, Казахстан сталкивается с проблемами низкой покупательной способности и дороговизной жилья относительно доходов, что снижает общую оценку качества жизни.