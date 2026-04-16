Казахстан пересчитает жизнь граждан

В Казахстане обсуждается проект изменений в работе Бюро национальной статистики, который затрагивает ключевые формы учета данных о доходах, расходах и качестве жизни населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан разработало и вынесло на общественное обсуждение проект приказа, предусматривающий изменения в действующих нормативных документах.

Инициатива направлена на обновление правил, регулирующих порядок проведения общегосударственных статистических наблюдений, а также уточнение инструкций по заполнению ряда форм.

Какие статистические формы планируется изменить

Проект приказа затрагивает несколько ключевых направлений, связанных с учетом социально-экономических показателей населения. В частности, изменения предлагается внести в инструкции по заполнению следующих форм:

«Дневник использования времени» (индекс D 001), который проводится один раз в пять лет

«Качество жизни населения» (индекс D 002), ежегодное наблюдение

«Дневник учета ежедневных расходов» (индекс D 003), квартальная форма

«Журнал учета ежеквартальных расходов и доходов домашних хозяйств» (индекс D 004), квартальное наблюдение

«Контрольная карточка состава домашнего хозяйства» (индекс D 008), ежегодная форма с ежеквартальным уточнением

Таким образом, корректировки затрагивают сразу несколько базовых инструментов статистического учета, используемых для анализа уровня жизни и структуры расходов населения.

Цель изменений

Хотя в опубликованном проекте не раскрываются подробные причины корректировок, подобные изменения, как правило, направлены на:

повышение точности сбора данных

актуализацию методологии учета

упрощение или уточнение процедур заполнения форм

улучшение качества статистической информации

Обсуждение проекта

Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения. Оно продлится до 29 апреля 2026 года.

Граждане и заинтересованные стороны могут направить свои предложения и замечания через портал «Открытые НПА».