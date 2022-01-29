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ЛАДА.kz » Новость дня

Названо число новых заражений COVID-19 в Мангистау

Просмотров:598 Опубликовано: Сегодня, 10:41
За сутки в стране выявлено 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 147 - в Мангистауской области (выздоровел 161 человек).
Вчера, 28 января, в регионе было зарегистрировано 154 факта заболевания.
Днём ранее, 27 января, в Мангистау выявили 128 случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 27 111 заболевших.

Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 201 055 человек, второй компонент - 181 611 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне - Туркестанская область.

Напоминаем, вышло новое постановление санврача Мангистау.

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Комментарии ( 1 )

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