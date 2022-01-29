Названо число новых заражений COVID-19 в Мангистау

За сутки в стране выявлено 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 147 - в Мангистауской области (выздоровел 161 человек).
Вчера, 28 января, в регионе было зарегистрировано 154 факта заболевания.
Днём ранее, 27 января, в Мангистау выявили 128 случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 27 111 заболевших.
Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 201 055 человек, второй компонент - 181 611 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «зелёной» зоне - Туркестанская область.
Напоминаем, вышло
новое постановление санврача Мангистау.