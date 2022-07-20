Работа с ТШО - это высокая планка и возможность дальнейшего роста

«Процесс предварительной квалификации по требованиям ТШО проходил в несколько этапов. Это и подготовка анкетных материалов, инспекции и аудиты производственных мощностей, техники и оборудования, подготовка персонала, предоставление отзывов от предыдущих заказчиков, встречи, собеседования, презентации и т.д. Специалисты ТШО очень внимательно, беспристрастно, в деловой и дружественной манере помогли претендентам пройти все ступени этого процесса», - отмечает руководитель компании Мендыхан Акмалиев, в своё время принимавший участие в строительстве Тенгизского месторождения.

«Всего было подготовлено свыше десяти специалистов во главе с опытными производителями работ Жандосом Тортбаевым и Кириллом Ковалёвым. Они в составе коллектива цеха металлоконструкций МГК выполнили для ТШО комплекс работ по монтажу, сборке и защите поверхностей металлоконструкций и трубных узлов», - сообщили в компании.

«Представители ТШО всегда поддерживали и направляли наших сотрудников, мы очень за это благодарны, ведь благодаря этому обмену опытом, знаниями и навыками растёт профессионализм, культура общения, внутренняя уверенность наших сотрудников. Для нас крайне важно ощущать себя частью сообщества бизнес-партнеров ТШО. В ходе регулярно проводимых ТШО встреч и обмена опытом мы получаем новые импульсы, знания и идеи», - заключил Мендыхан Акмалиев.

«Набравшись опыта в субподряде, мы решили стать прямым поставщиком услуг. Благо, вся информация о том, как это сделать, доступна. Для того, чтобы участвовать в конкурсах, мы зарегистрировались у них на сайте и прошли аккредитацию. Увидев наличие всех необходимых документов и соблюдение условий, ТШО сами приглашают к сотрудничеству. Главные условия для аккредитации: квалификация специалистов, наличие у них сертификатов международного стандарта, современное оборудование», - рассказал Рашид Серикович.

«Мы непрестанно совершенствовали навыки сотрудников и обновляли оборудование, потому что для выполнения работ по нанесению защитных покрытий и изоляции на объектах международных операторов необходимо соответствовать требованиям международных стандартов к технологии, оборудованию и квалификации персонала», - говорит глава предприятия.

«В дальнейшем планирую пройти обучение и получить международный сертификат по квалификации Инспектор по защитным покрытиям Frosio. 16 лет назад я даже не думал, что задержусь в этой профессии, но сейчас планирую свою трудовую карьеру только в профессии антикоррозионной защиты, потому что являюсь хорошим специалистом», - рассказал Жанибек Шашаев.

«Команда «ТОО «Khimzaschita Stroy Service» повсеместно прилагает усилия для развития индустрии в Казахстане в соответствии с передовыми технологиями и стандартами. Мы хотим и дальше продолжать работу, расширяться и совершенствоваться, потому что требования, которые предъявляет ТШО, растут, и нужно не отставать. Мы каждый год проводим обучение персонала, требуем того же от уже наших поставщиков. Получается, что наши поставщики тоже обучают кадры и обновляют оборудование», - сказал Рашид Тумарбаев.

ТОО «Мунайгазкурылыс» (МГК) сотрудничает с ТШО вот уже более 20 лет. Мангистауская компания является одной из крупнейших строительных организаций не только у нас, но и на западе Казахстана в целом. В числе её успешных проектов работы на месторождениях Карачаганак, Каражанбас, Северные Бузачи и др. Благодаря этому богатому опыту в начале 2000-х компанию пригласили пройти предварительную квалификацию для участия в Проекте второго поколения (ПВП) ТШО.В результате МГК доверили строительство посёлка «Шанырак» на 6 520 человек. Это был первый серьезный контракт, присужденный ТШО казахстанской компании в рамках ПВП.Уникальным было то, что контракт был оформлен на условиях ЕРС – Engineering-Procurement-Construction (проектирование-снабжение-строительство), что было новинкой в отечественном строительстве. Появился современный, удобный для жизни посёлок «Шанырак» с продуманной инфраструктурой и оригинальным дизайном. Показателем качества работы МГК является то, что посёлок верой и правдой служит уже третий десяток лет.Благодаря этому проекту актауской компании удалось зарекомендовать себя в качестве надёжного бизнес-партнера и продолжить своё сотрудничество с ТШО.С 2002 года МГК выполнил большое количество строительных проектов и возвёл 73 производственных объекта для ТШО, а это - территория около 140 тысяч квадратных метров и 350 тысяч квадратных метров дорог. Общее количество отработанных человеко-часов составило порядка 32 миллионов, машино-часов – более 17 миллионов.Возведено свыше 700 производственных сооружений, в том числе стальные резервуары, газогенераторные, насосные, канализационные станции, колодцы и другие объекты. Сейчас МГК продолжает выполнение строительных работ на объектах ТШО. Все эти достижения являются результатом слаженной работы коллектива.Сотрудничество с ТШО предполагает постоянное развитие, так компания пересмотрела организационную структуру управления строительством в соответствии с современными стандартами и продолжает постоянно развиваться, чтобы соответствовать международным нормам и требованиям.МГК расширили парк автомобильного транспорта и техники, приобрели более 200 единиц строительного оборудования, инвентаря, инструментов и станков. На данный момент именно мангистауская компания признана одной из крупнейших на всём западе Казахстана с современным и качественным оборудованием: здесь используется техника производства таких мировых брендов, как «Caterpillar», «Komatsu», «Hitachi», «Liebherr», «Grove», «Hyundai», «Mercedes», «Toyota», «Volvo» и другие.Кроме того, компания уделяет большое внимание кадровой политике – была внедрена интегрированная система менеджмента, усовершенствованы подходы к технике безопасности, экологии и качеству производства по международным стандартам ISO. Специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации как в Казахстане, так и за рубежом.Для сварки полимерных материалов компании было необходимо привлечь специалистов, имеющих международный уровень подготовки, согласно требованиям международного стандарта BS EN 13067 Plastic Welding. Для этого несколько кадров прошли обучение в филиале британской компании GTL.Кроме того, сотрудники МГК прошли обучение в международной компании TWI Training and Examination Service по защите поверхностей с присвоением II и III уровней согласно международным требованиям BGAS и NACE.Это не единственные примеры, отметили представители МГК. На базе Атырауского филиала Британского учебного центра TWI прошла обучение и аттестовалась группа специалистов по международным программам BGAS и NACE, были внедрены современные технологии покрытий (PQT) сварных стыков жидким эпоксидным материалом NIP Gard и Canusa, подготовлены и аттестованы специалисты по другим уникальным операциям.Активное производственное взаимодействие и требования ТШО стимулируют развитие и помогают повысить технологический и человеческий потенциал бизнес-партнеров. Так, за период сотрудничества с ТШО было внедрено более 30 новых технологий и процессов.Сейчас на объектах в Тенгизе трудится около 1000 работников. 99 процентов из них - местные кадры – жители западных областей Казахстана. В компании ценят и гордятся коллективом и уверены, что им по силам выполнить работы разного уровня сложности.Стоит отметить, что компании перенимают от ТШО принципы не только в технологическом обеспечении, развитии кадров и соблюдении ТБ, но и в поддержке социальных проектов. Так, в период с 2018 по 2019 год МГК выполнил ремонт объектов культурного наследия в Мангистауской области, среди которых комплекс «Масат ата» и подземная мечеть «Капаш Мешит».ТОО «Khimzaschita Stroy Service»: В приоритете повышение профессионализма местных кадровТОО «Khimzaschita Stroy Service» (KSS) – организация, которая специализируется на проведении комплекса услуг по антикоррозийным, изоляционным и огнезащитным работам. KSS является экспертом в области высококачественной защиты от коррозии и обладает исчерпывающими знаниями обо всех типах систем защитных покрытий и методах их нанесения, обслуживает системы изоляции всех видов и классов – тепловой и противопожарной защиты.Как рассказал директор и основатель ТОО «Khimzaschita Stroy Service» Тумарбаев Рашид Серикович, свой первый опыт получил ещё в 1997 году при работе со специалистами распавшегося строительно-монтажного участка СМУ-104 (одно из подразделений Прикаспийского управления строительства ПУС). Полученный опыт на проектах международных операторов в 2000-х годах позволил основать и развивать современную компанию.С 2008 года KSS была задействована в проекте ТШО в качестве субподрядной организации. Благодаря этому опыту компания в дальнейшем начала сотрудничество с ТШО напрямую.Весь процесс проходит онлайн. Участие в нём может принять любая компания, которая обладает необходимыми характеристиками для работы с ТШО. В случае, если при аккредитации отказали, в ТШО разъясняют, что было сделано не так. Исправив недочёты, всегда можно вернуться с новой заявкой.Сейчас работники компании заняты нанесением огнезащитного покрытия на металлоконструкции для «Тенгизшевройл» на месторождении Тенгиз.Основная миссия профессиональной команды KSS – обеспечить полное и квалифицированное сопровождение проектов под ключ. KSS делает упор на использование новейших технологий, современного оборудования и подготовки профессиональных кадров для безопасного и успешного выполнения работ.Производственная философия KSS основана на опыте, гибкости и инновациях в сочетании с тщательной работой по охране труда и окружающей среды.В KSS работают специалисты с большим опытом работы, за плечами которых много успешно завершённых проектов. Компания предоставляет работникам хорошие возможности развития и долгосрочное планирование карьеры. Здесь работают сертифицированные специалисты FROSIO и NACE, члены Межгосударственного технического комитета ЕАЭС МТК 543 «Защита изделий и материалов от коррозии, старения и биоповреждений» (рабочий орган межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации государств- участников соглашения Союза Независимых Государств).Компания сертифицирована в соответствии с ISO 9001-2016, ISO14001-2016, ISO14001-2016, ISO 45001.В прошлом году компания была аккредитована как эксклюзивный в Казахстане уполномоченный орган по обучению инспекторов по обработке поверхностей в соответствии со схемой FROSIO – (Норвежский профессиональный совет по обучению и сертификации инспекторов защитных покрытий).Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии» будет обучать специалистов на получение квалификации «Инспектор защитных покрытий» (Coating Inspector FROSIO). Сертификат, вручаемый после обучения, соответствует требованиями международного стандарта ISO/IEC 17024 и признаётся в 80 странах мира.Персонал и компания квалифицированы производителями материалов «AkzoNobel», «PPG», «Carboline», имеет опыт успешного участия в программах ЕБРР. Помимо сотрудничества с ТШО KSS также выполняла заказы для большинства крупных проектов нефтегазовой отрасли в стране.Ранее KSS успешно завершила работу на проекте строительства первого Интегрированного газохимического комплекса в Казахстане, который возводит ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc».Жанибек Шашаев, занимающий должность инспектора по качеству, 16 лет назад и не представлял, что свяжет свою деятельность с антикоррозионной защитой. Придя на производство 20-летним разнорабочим без опыта, он дорос до квалифицированного специалиста, который занят на крупнейшем нефтедобывающем объекте Казахстана.Многолетний практический опыт и анализ показали наличие нескольких фундаментальных проблем этой индустрии в Казахстане. Это отсутствие единой системы национальных нормативных, методических и технических решений, нехватка местных квалифицированных специалистов и отсутствие образовательных программ в области защиты от коррозии.Понимая, что эффективность практической реализации противокоррозионной защиты и продления срока службы объектов нефтегазового комплекса в значительной степени зависит от уровня подготовки и профессионализма персонала, KSS совместно с экспертами индустрии учредили компанию «Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии». Она поддерживает партнёрские взаимоотношения с НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», которые нацелены на научно-техническое и образовательное сотрудничество.Сотрудничество же с ТШО создаёт мультипликативный эффект повышения качества предоставляемых услуг в нефтегазовом комплексе.