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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Вчера, 17:18

Просмотров: 1748

Как бейнеуский парень пригласил Хабиба на турнир?

Хабиб Нурмагомедов
Недавний приезд Хабиба Нурмагомедова в жемчужную столицу Казахстана - город Актау - вызвал большой интерес и ажиотаж среди любителей UFC.

Но кому и, главное, как удалось привезти звезду? Сейчас расскажем!

Президент Казахстанской лиги Naiza Fighting Championship Нурбек Карабала провел деловую встречу с Завуровым, обсудив сотрудничество между организациями. В итоге они сообщили, что проведут совместный турнир.

Кстати, на турнире отличились местные ребята. Один из них - Руслан Сариев, одержавший в общей сложности 11 побед за свою карьеру.

Как бейнеуский парень пригласил Хабиба на турнир?


Боец Eagles FC, претендент на чемпионский титул в легчайшем весе Руслан Сариев провел поединок, нокаутировав экс-претендента на титул М-1 Кайка Аленкара уже в 1 раунде.

“Это был шикарный опыт, но это только начало. Я благодарен всем, кто в меня верил, особую благодарность выражаю компании, поддержавшей не только меня, но и весь турнир в целом, строительному холдингу K7 GROUP. Рахмет жігіттер! Я и дальше буду продолжать защищать честь нашей страны и гордо поднимать ее флаг. Следите за мной” - поделился спортсмен.


Как бейнеуский парень пригласил Хабиба на турнир?




Партнёрский проект



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