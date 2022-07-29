Как бейнеуский парень пригласил Хабиба на турнир?

“Это был шикарный опыт, но это только начало. Я благодарен всем, кто в меня верил, особую благодарность выражаю компании, поддержавшей не только меня, но и весь турнир в целом, строительному холдингу K7 GROUP. Рахмет жігіттер! Я и дальше буду продолжать защищать честь нашей страны и гордо поднимать ее флаг. Следите за мной” - поделился спортсмен.

Но кому и, главное, как удалось привезти звезду? Сейчас расскажем!Президент Казахстанской лиги Naiza Fighting Championship Нурбек Карабала провел деловую встречу с Завуровым, обсудив сотрудничество между организациями. В итоге они сообщили, что проведут совместный турнир.Кстати, на турнире отличились местные ребята. Один из них - Руслан Сариев, одержавший в общей сложности 11 побед за свою карьеру.Боец Eagles FC, претендент на чемпионский титул в легчайшем весе Руслан Сариев провел поединок, нокаутировав экс-претендента на титул М-1 Кайка Аленкара уже в 1 раунде.