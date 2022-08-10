Как выбрать и подарить цветы, чтобы впечатлить девушку на свидании

Доставка цветов в Алматы
Теплый летний вечер, роскошные цветы, женщина вашей мечты — идеальное сочетание. Казалось бы все просто — пришел, увидел, подарил. Но можно ли преподнести букет так, чтобы покорить сердце возлюбленной с первого жеста?
Рассказываем, как выбрать и подарить цветы так, чтобы ваша дама получила не только букет, но и прекрасное впечатление.
Шикарные пионы, классические розы, загадочные орхидеи, пышные гортензии — любая доставка цветов в Алматы предложит десятки вариантов. На каком остановиться?
Учитывайте стиль девушки. Пусть букет соответствует внешности и стилю вашей любимой. Голубоглазой блондинке выберите букет в романтически-розовых тонах, брюнетке или шатенке может понравится композиция из более ярких оттенков, а для девушки с драматически-черными волосами и темными глазами можно преподнести насыщенно-бордовые или даже красные цветы.
Определитесь с форматом свидания. Если планируете долгую прогулку по городу — откажитесь от громоздких цветов, лучше выберите легкий романтический букет, который можно будет носить в руках и ловить восхищенные взгляды окружающих. В кафе или театр можно взять корзину с цветами или композицию в шляпной коробке — это удобно, оригинально и красиво. Если хотите вручить возлюбленной пару десятков или даже сотню роз — зайдите за ней домой. Так она сможет порадоваться букету и оставить его дома.
• Несите и дарите цветы бутонами вверх. Иначе будете похожи на школьника, который уныло тащит охапку цветов на первое сентября.
• Дарите букет левой рукой, а правую оставьте свободной для объятия.
• Добавьте приятных слов. Расскажите о том, как долго искали букет, достойный ее красоты и не нашли. Поэтому придется довольствоваться этим — он хорош, но все же недостаточно. Но вы не унываете и продолжите поиски. Второму свиданию быть!
• Джентльмен дарит цветы, а несет их леди. Мужчине не стоит нести букет своей дамы, поэтому не забывайте о сказанном выше — учитывайте формат свидания и не заставляйте свою возлюбленную таскать тяжести.
Закажите доставку цветов за час до назначенной встречи. Сопроводите подарок запиской с подписью, чтобы девушка поняла, от кого подарок. Таким образом вы убьете двух зайцев — девушке не нужно будет ходить по городу с тяжелым букетом, а у вас будет репутация заботливого мужчины.
Закажите доставку в середине свидания. Пусть курьер привезет цветы в кафе, к выходу из театра или в парк. Там вы заберете букет и удивите девушку, которая точно не будет ожидать ничего подобного.
Закажите курьерскую доставку цветов после свидания. Красивый жест, который оставит приятное послевкусие. И, конечно, не забудьте записку с подписью.
Партнёрский проект
Рассказываем, как выбрать и подарить цветы так, чтобы ваша дама получила не только букет, но и прекрасное впечатление.
Какой букет выбрать на свидание
Шикарные пионы, классические розы, загадочные орхидеи, пышные гортензии — любая доставка цветов в Алматы предложит десятки вариантов. На каком остановиться?
Учитывайте стиль девушки. Пусть букет соответствует внешности и стилю вашей любимой. Голубоглазой блондинке выберите букет в романтически-розовых тонах, брюнетке или шатенке может понравится композиция из более ярких оттенков, а для девушки с драматически-черными волосами и темными глазами можно преподнести насыщенно-бордовые или даже красные цветы.
Определитесь с форматом свидания. Если планируете долгую прогулку по городу — откажитесь от громоздких цветов, лучше выберите легкий романтический букет, который можно будет носить в руках и ловить восхищенные взгляды окружающих. В кафе или театр можно взять корзину с цветами или композицию в шляпной коробке — это удобно, оригинально и красиво. Если хотите вручить возлюбленной пару десятков или даже сотню роз — зайдите за ней домой. Так она сможет порадоваться букету и оставить его дома.
Что говорит этикет
• Несите и дарите цветы бутонами вверх. Иначе будете похожи на школьника, который уныло тащит охапку цветов на первое сентября.
• Дарите букет левой рукой, а правую оставьте свободной для объятия.
• Добавьте приятных слов. Расскажите о том, как долго искали букет, достойный ее красоты и не нашли. Поэтому придется довольствоваться этим — он хорош, но все же недостаточно. Но вы не унываете и продолжите поиски. Второму свиданию быть!
• Джентльмен дарит цветы, а несет их леди. Мужчине не стоит нести букет своей дамы, поэтому не забывайте о сказанном выше — учитывайте формат свидания и не заставляйте свою возлюбленную таскать тяжести.
Оригинальные способы подарить цветы на свидании
Закажите доставку цветов за час до назначенной встречи. Сопроводите подарок запиской с подписью, чтобы девушка поняла, от кого подарок. Таким образом вы убьете двух зайцев — девушке не нужно будет ходить по городу с тяжелым букетом, а у вас будет репутация заботливого мужчины.
Закажите доставку в середине свидания. Пусть курьер привезет цветы в кафе, к выходу из театра или в парк. Там вы заберете букет и удивите девушку, которая точно не будет ожидать ничего подобного.
Закажите курьерскую доставку цветов после свидания. Красивый жест, который оставит приятное послевкусие. И, конечно, не забудьте записку с подписью.
Партнёрский проект