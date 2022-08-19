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Опубликовано: Сегодня, 17:44

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Уроженец Актау дебютировал в новом сезоне российской Премьер-лиги

Нуралы Алип
Казахстанский футболист Нуралы Алип, родившийся в Актау, дождался своего шанса проявить себя в новом сезоне Российской Премьер-лиги.

Шанс представился Алипу благодаря стечению не самых приятных обстоятельств для его клуба – питерского «Зенита». В гостевом матче против «Ахмата» в Грозном в рамках 4-го тура РПЛ в составе питерцев в конце первого тайма был удален вратарь Даниил Одоевский, и тренерский штаб, чтобы укрепить защитную линию, произвел ряд замен, среди которых был и выход на поле Нуралы вместо звездного хорватского защитника Деяна Ловрена.

Стоит отметить, что Алип со своими прямыми обязанностями справился неплохо – «Зенит», несмотря на то, что остался вдесятером, голов в свои ворота от «Ахмата» не пропустил. А то, что матч закончился потерей очков для действующего чемпиона России (ничья 0:0) - это уже вина отнюдь не игроков защитной линии, коим является уроженец Актау.

В следующем туре Алип вновь начал матч против московского ЦСКА на скамейке запасных и на поле так и не появился, однако уже в шестом туре эксперты ожидают, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь доверит казахстанскому защитнику игровое время, ведь оппонентом питерцев будет один из аутсайдеров сезона – московское «Торпедо». В этом матче, по мнению аналитиков известной компании 1xbet, действующий чемпион должен без проблем добывать победу. И если мобильное приложение 1xbet kz скачать на смартфон или другое подходящее устройство, можно убедиться, что шансы «Зенита» на победу равны более чем 92% вероятности. Что говорит о существенном превосходстве фаворита и широких возможностях для кадровых экспериментов от тренерского штаба.

На преимущество «Зенита» над соперником указывает не только огромная разница в классе исполнителей, которыми обладают обе команды, но и текущая турнирная ситуация. Как свидетельствует качественная спортивная аналитика от авторитетных экспертов беттинг-сферы, команда, которая пока не проигрывала а текущем сезоне ни разу и находится на втором месте в таблице чемпионата, вряд ли уступит в родных стенах сопернику, у которого пока лишь одно набранное очко и предпоследнее место в табели о рангах на данный момент.

Кроме того, «Зенит» здорово выглядит именно в домашних матчах в рамках РПЛ как в текущем сезоне, так и в целом по ходу последних лет. У питерцев серия из 9-ти побед подряд на глазах у родных болельщиков, а также не менее впечатляющая серия из 13-ти матчей кряду без поражений в родных стенах, за время которых была зафиксирована лишь одна ничья при 12-ти победах.

Так что можно с уверенностью ждать нового успеха от команды уроженца Актау Нуралы Алипа в ближайший уикенд, а от самого казахстанского футболиста – выхода на поле, если не в стартовом составе, то, как минимум, на замену по ходу матча. Все-таки Алип своей надежной игрой в Грозном заслужил от тренерского штаба очередной шанс показать себя в этом сезоне.

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