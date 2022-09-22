В Актау прошёл Кубок Республики Казахстан по панкратиону.

«Подростки и кадеты со всех областей страны сразились в разных весовых категориях, показали высокий уровень профессионализма и технику владения искусством единоборств. На сегодняшний день очень много амбициозных подростков, у которых есть потенциал для создания успешной карьеры в спортивной сфере. Призываю всю молодежь к спортивному и правильному образу жизни. Выражаем благодарность строительному холдингу «K7 GROUP» и всем, кто помогал и содействовал в организации соревнования», — поделился впечатлениями Нурбек Мунлыков.

Торжественная церемония открытия прошла 16 сентября с участием руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Жамбыла Бисенкулова, президента федерации смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга Республики Казахстан Сагындыка Мекеева и руководителя спортивного клуба смешанных единоборств Мангистауской области Нурбека Мунлыкова.Управление физической культуры и спорта Мангистауской области, Мангистауский областной профессиональный спортивный клуб смешанных единоборств со спонсированием строительного холдинга «K7 GROUP» организовали мероприятие на высшем уровне.• 1 место в командном зачете среди спортсменов от 10 до 11 лет;• 1 место в командном зачете среди спортсменов от 12 до 13 лет;• 1 место среди кадетов от 16 до 17 лет;• 3 место среди кадетов от 19 лет.Отметим, что строительный холдинг «K7 GROUP» активно поддерживают интересы молодежи и занимаются спонсорством мероприятий, тем самым вкладывая огромные усилия в развитие индустрии спорта Республики Казахстан.