В Актау прошёл Кубок Республики Казахстан по панкратиону.

Кубок Республики Казахстан по панкратиону
С 16 по 18 сентября 2022 года в Актау был проведён Кубок Республики Казахстан по панкратиону, где принимали участие около 1000 подростков и кадетов со всех областей Республики.
Торжественная церемония открытия прошла 16 сентября с участием руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Жамбыла Бисенкулова, президента федерации смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга Республики Казахстан Сагындыка Мекеева и руководителя спортивного клуба смешанных единоборств Мангистауской области Нурбека Мунлыкова.
Управление физической культуры и спорта Мангистауской области, Мангистауский областной профессиональный спортивный клуб смешанных единоборств со спонсированием строительного холдинга «K7 GROUP» организовали мероприятие на высшем уровне.
Мангистаускую область представляли 60 юных спортсменов, которые заслуженно заняли призовые места в категориях:
• 1 место в командном зачете среди спортсменов от 10 до 11 лет;
• 1 место в командном зачете среди спортсменов от 12 до 13 лет;
• 1 место среди кадетов от 16 до 17 лет;
• 3 место среди кадетов от 19 лет.
Отметим, что строительный холдинг «K7 GROUP» активно поддерживают интересы молодежи и занимаются спонсорством мероприятий, тем самым вкладывая огромные усилия в развитие индустрии спорта Республики Казахстан.
Партнёрский проект
Торжественная церемония открытия прошла 16 сентября с участием руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Жамбыла Бисенкулова, президента федерации смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга Республики Казахстан Сагындыка Мекеева и руководителя спортивного клуба смешанных единоборств Мангистауской области Нурбека Мунлыкова.
Управление физической культуры и спорта Мангистауской области, Мангистауский областной профессиональный спортивный клуб смешанных единоборств со спонсированием строительного холдинга «K7 GROUP» организовали мероприятие на высшем уровне.
Мангистаускую область представляли 60 юных спортсменов, которые заслуженно заняли призовые места в категориях:
• 1 место в командном зачете среди спортсменов от 10 до 11 лет;
• 1 место в командном зачете среди спортсменов от 12 до 13 лет;
• 1 место среди кадетов от 16 до 17 лет;
• 3 место среди кадетов от 19 лет.
«Подростки и кадеты со всех областей страны сразились в разных весовых категориях, показали высокий уровень профессионализма и технику владения искусством единоборств. На сегодняшний день очень много амбициозных подростков, у которых есть потенциал для создания успешной карьеры в спортивной сфере. Призываю всю молодежь к спортивному и правильному образу жизни. Выражаем благодарность строительному холдингу «K7 GROUP» и всем, кто помогал и содействовал в организации соревнования», — поделился впечатлениями Нурбек Мунлыков.
Отметим, что строительный холдинг «K7 GROUP» активно поддерживают интересы молодежи и занимаются спонсорством мероприятий, тем самым вкладывая огромные усилия в развитие индустрии спорта Республики Казахстан.
Партнёрский проект