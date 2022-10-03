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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 12:53

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На побережье Каспия сдана первая очередь проекта Aktau Riviera

Aktau Riviera
Собственники 150 апартаментов и виллы на берегу Каспия получили свои ключи.

Одним из эпицентров туризма в нашей стране является Мангистауская область – а именно, Каспийское море. Это динамично развивающийся регион как по темпам застройки, так и по объемам инвестиций.

На территории полуострова для создания туристического хаба выделено 130 га, на которых несколькими застройщиками уже построены тематический парк Tetysblu, туристический променад, отель, жилая недвижимость, в процессе реализации - торговая аллея и гольф-поле. Масштабным проектом побережья Каспия стал комплекс апартаментов и вилл Aktau Riviera, где прошла передача ключей для собственников первой очереди. Будущий переезд отметили 150 собственников апартаментов и виллы.

На побережье Каспия сдана первая очередь проекта Aktau Riviera


Проект строительной компании BI Group состоит из 2 очередей апартаментов и вилл. Современный взгляд на проектировку позволит жителям иметь прямой выход к морю и песочный пляж. Территория Aktau Riviera начинается с первой береговой линии и простирается практически до заповедной зоны. Всего несколько минут ходьбы разделяют жителей виллы до морской глади. Жители вилл смогут наслаждаться отдыхом на открытых террасах, откуда открывается фантастический вид на необъятный Каспий. А витражное остекление в апартаментах только приумножит красоту пейзажа.

На побережье Каспия сдана первая очередь проекта Aktau Riviera


Для владельцев вилл также будет доступен променад: от аллеи ресторанов, до SPA-зоны и игровых детских площадок. Каждая вилла имеет личный бассейн и систему «умного» дома. Все объекты - в чистовой отделке: обои под покраску на стенах, пол с выложенной паркетной доской и кафелем, потолок с проведенным освещением и установленными осветительными приборами, ванные комнаты с кафелем и сантехникой, и это далеко не все преимущества предложения. Уже сейчас проект стал одним из самых желанных в Казахстане мест для жизни и отдыха.

На побережье Каспия сдана первая очередь проекта Aktau Riviera


«Моя семья очень любит путешествовать, и вилла у моря для нас была мечтой. Когда выпала возможность ее реализовать, мы сразу воспользовались этим шансом. Теперь каждый день сможем наслаждаться морским воздухом и шикарными видами», - поделилась впечатлениями собственница недвижимости Айман.


На побережье Каспия сдана первая очередь проекта Aktau Riviera


Узнать больше о проекте у моря можно в отделах продаж BI Group в городах Актау, Атырау, Астана, Алматы и Шымкент, также информацию можно получить по короткому номеру 360 (с мобильного бесплатно).



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