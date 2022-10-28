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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 14:24

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Может ли скромная одежда быть красивой и притягательной

MALIQE FASHION SHOW
Это доказали 10 выдающихся дизайнеров мусульманской индустрии моды.

21 ноября в Актау прошёл модный показ MALIQE FASHION SHOW от дизайнера Малики Утеповой.

Хэдлайнером MALIQE FASHION SHOW выступила певица, актриса Молдир Ауелбекова. Своей невероятной харизмой данное шоу подчеркнула ведущая Аша Матай.

10 выдающихся дизайнеров показали яркий пример мусульманской моды.

Может ли скромная одежда быть красивой и притягательной


По итогам мероприятия отечественные дизайнеры брендов «An naml» и «NS Dress» выиграли возможность представить свою коллекцию на показе мод в Париже.

В этот вечер мусульманский мир моды значительно вырос вверх, и отечественные дизайнеры доказали, что скромная одежда может быть также и красивой.
Цель мероприятия — показать и доказать социуму, что мусульманская индустрия моды растёт и взрывает все fashion сцены. По словам стилистов, нынче одеваться закрыто - это вовсе не приговор, а целая философия.

Может ли скромная одежда быть красивой и притягательной


Генеральным спонсором данного мероприятия стал строительный холдинг К7 Group. Cтоит отметить, что строительный холдинг К7 Group активно поддерживает молодёжь с широкими амбициями.

- От имени строительного холдинга K7 Group выражаем благодарность Малике ханым. Показ мод прошёл на высшем уровне.
Мы рады, что поддерживаем современную индустрию моды и вносим вклад в развитие. K7 Group всегда за талантливых и амбициозных людей.
Выражая благодарность всем гостям и людям, кто помог в организации MALIQE FASHION SHOW, желаем Малике ханым творческих успехов и профессиональных высот,— подчеркнула Шолпан Жанибеккызы, директор строительного холдинга K7 Group.


Может ли скромная одежда быть красивой и притягательной


Может ли скромная одежда быть красивой и притягательной


А были ли на показе Вы?

Партнёрский проект



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